Po Ocvirku odhaja še Dušebajev

Iz rokometnega kluba Celje Pivovarne Laško so sporočili, da sta pred začetkom prvenstvenega dela sezone 2018/19 v druge sredine selita dva igralca. Daniel Dušebajev se vrača v poljske Kielce, Gregor Ocvirk pa bo v prihodnje nastopal za makedonski Vardar.

Celje Pivovarna Laško se je s poljskimi Kielcami dogovoril za prekinitev posoje za levega zunanjega igralca Dušebajeva. Ta se je v pretekli sezoni pridružil celjskemu klubu, kjer je nastopal kot posojeni igralec Kielc, kjer sta že njegov oče Talant Dujšebajev in njegov brat Alex, ki igra na položaju desnega zunanjega. Kielce so se na celjski klub obrnile s prošnjo po prekinitvi dogovora, v čemer jim je celjski klub ustregel.

Celjski klub se je prav tako dogovoril za prestop Gregorja Ocvirka, ki bo v prihodnje nastopal za makedonski Vardar. Do prestopa je prišlo po tem, ko se Ocvirk ni videl v ekipi Celja Pivovarne Laško, za katerega je pri mlajših dečkih B debitiral v sezoni 2009/10. Levi zunanji igralec, ki je najpomembnejše korake na športni poti naredil pri Celju Pivovarni Laško, bo športno pot nadaljeval pri skopskem Vardarju in zadovoljen, da si je poiskal delovno okolje, v katerem bo lahko naredil naslednje pomembne korake na športni poti, so sporočili iz knežjega mesta.