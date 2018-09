Celjani v izdihljajih tekme izgubili v Veszpremu

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v Veszpremu na Madžarskem v petek odigrali generalko pred uradnim začetkom sezone 2018/19. V dvoboju s tradicionalnimi mednarodnimi tekmeci so po hudem boju klonili z 29:30 (15:15), odločilen gol pa je v izdihljajih tekme za gostitelje dosegel Norvežan Kent Robin Tonnesen.

Celjani so v Veszprem prišli brez Domna Makuca in Roka Ovnička. Najučinkovitejši je bil Branko Vujović s sedmimi goli, pet jih je dosegel Tilen Kodrin, štiri pa Gal Marguč.

V slovensko obarvani madžarski zasedbi je bil najučinkovitejši nekdanji slovenski reprezentant in igralec celjskega kluba Dragan Gajić s šestimi zadetki, Borut Mačkovšek jih je prispeval pet, Blaž Blagotinšek pa en gol.

Celjani so v pripravljalnem obdobju odigrali skupno dvanajst tekem, na devetih so zmagali, enkrat pa so igrali neodločeno in dvakrat izgubili.

Prvo pomembno tekmo bodo odigrali sredi prihodnjega tedna, ko se bodo z novomeško Krko pomerili za končno zmago v slovenskem superpokalu. Tekma se bo v sredo, 5. avgusta, v dolenjski prestolnici začela ob 20. uri.