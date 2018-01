Po nizu poškodb v ospredje porinjen celjski orjak

Blaž Blagotinšek

Slovenski reprezentančni tabor je pred evropskim prvenstvom na Hrvaškem zajel val poškodb. Selektor Veselin Vujović tako skoraj vsak dan spreminja postavitve, vseeno pa bojevitost in optimizem pri fantih ne pojenjata. Na Hrvaško gredo ne le drago prodat kožo, ampak razmišljajo tudi o novem podvigu, medalji. Na lanskem SP v Franciji so videli, da se da.

"Že v prvo tekmo s polno paro, nato stopnjevati formo"

V prvem delu prihajajočega Eura se bodo Slovenci udarili z Makedonci, Nemci in Črnogorci. "Zagotovo imamo zelo dobro, zelo kakovostno skupino. Nobene ekipe ne smemo podcenjevati, saj se lahko karte hitro premešajo," težavnost skupine C ocenjuje Blagotinšek in dodaja: "Vemo, da moramo iti že v prvo tekmo s polno paro in nato stopnjevati formo."

Foto: Morgan Kristan / Sportida

Nadvse pomembna bo že prva tekma prvenstva. V soboto, 13. januarja, se bodo Slovenci spopadli z Makedonci in z dobrim odprtjem prvenstva bi si pred nadaljevanjem okrepili samozavest. Makedonija ima novega selektorja, izbrano vrsto je prevzel trener Vardarja, Španec Raul Gonzalez.

"Vemo, da je stara Makedonija igrala drugačen slog rokometa, kot ga goji zdaj z novim trenerjem. Če samo pogledamo Vardar, vidimo, da igra zelo dober in hiter rokomet … Bomo videli, je pa zagotovo prva tekma na prvenstvu vselej izjemno pomembna," pravi rokometaš madžarskega Veszprema.

Čas je že, da padejo Nemci

Po Makedoncih slovensko vrsto čakajo Nemci, branilci naslova evropskih prvakov, reprezentanca, ki Slovencem že leta kravžlja živce. Selektorju ne bo treba iskati posebnih prijemov za motiviranje reprezentantov. Tudi 202 centimetra visoki Celjan pravi, "da bi že bil čas, da jih enkrat premagamo. Če jih že nismo v kvalifikacijah, upam, da bomo na Hrvaškem resnično dali od sebe vse in jih končno premagali."

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Zanimivo je, da o tretjem tekmecu, Črni gori, slovenski rokometaši niso posebej govorili. Ali to pomeni, da so Črnogorci avtsajder v skupini? "Mislim, da v naši skupini ni avtsajderja," odgovarja Blagotinšek in nadaljuje: "Vsaka tekma bo na nož. Med balkanskimi ekipami je vedno tudi neko močno rivalstvo, zato mislim, da bo tudi to zelo močna tekma."

Navijači dajo veliko motivacijo

Slovenski rokometaši lahko v Zagrebu, če bodo tekme v hrvaški prestolnici, računajo na bučno podporo s tribun. Na Hrvaško bodo romali številni slovenski navijači, a ti rokometaše množično podpirajo tudi na bolj oddaljenih prvenstvih. Blagotinšek jih bo zelo vesel: "To da športniku res veliko motivacijo. Ko te pride podpret veliko število navijačev, je resnično tako, kot da bi imel še enega igralca na terenu. Tokat imamo še ta privilegij, da je prvenstvo zelo blizu, zato mislim, da bo navijačev še več in bo res užitek igrati."