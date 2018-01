Bo Zagreb ostal brez rokometnih tekem evropskega prvenstva?

Nekaj dni pred začetkom evropskega rokometnega prvenstva na Hrvaškem se je zapletlo v Zagrebu, gostitelju skupine C, v kateri je tudi slovenska reprezentanca. Lastniki dvorane Arena so mestu zagrozili, da jo bodo zaradi neplačanih dolgov zaprli.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Družba Ingra, ki je zgradila čudovito dvorano v hrvaški prestolnici, trdi, da ji zagrebški holding ni plačal najemnine. V Ingri trdijo, da jim mesto Zagreb dolguje še 1,4 milijona kun (približno 190 tisoč evrov) še od rokometnega svetovnega prvenstva leta 2009, poročajo hrvaški mediji.

Z grožnjo o zaprtju dvorane želijo njeni lastniki prisiliti mesto ali hrvaško vlado, da odplača dolg. Vstopnice za tekme skupine C, v kateri poleg slovenske igrajo še reprezentance Nemčije, Makedonije in Črne gore, naj bi bile že razprodane, prav tako jih je na voljo le še peščica za tekme polfinala in finale, ki naj bi jih gostila zagrebška Arena.