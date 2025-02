Po Nikoli se poslavlja tudi Luka Karabatić

Po Nikoli Karabatiću, enemu najboljših rokometašev zadnjega obdobja, ki je po olimpijskih igrah v Parizu pri 40 letih končal kariero, se od rokometa počasi poslavlja tudi njegov 36-letni brat Luka. Njegov prvi korak pri tem je slovo od reprezentance, ki jo je še letos kot kapetan vodil do bronaste kolajne na svetovnem prvenstvu.

Član reprezentance je bil 14 let, v tem obdobju je z njo dvakrat postal svetovni, dvakrat evropski in v Tokiu tudi olimpijski prvak.

"Srečen in hvaležen sem, da sem preživel to avanturo s francosko ekipo. Ko pogledam nazaj na svojo kariero, se mi zdi neverjetna," je v pismu, ki ga je objavila Francoska rokometna zveza, med drugim zapisal rokometaš PSG, s katerim ima pogodbo do junija leta 2026.

