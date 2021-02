Olimpijske kvalifikacije z Norveške v Črno goro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norvežani ne bodo gostili olimpijskega kvalifikacijskega turnirja, preselili so ga v Črno goro.

Norvežani ne bodo gostili olimpijskega kvalifikacijskega turnirja, preselili so ga v Črno goro. Foto: Reuters

Turnir, eden od treh kvalifikacijskih, na katerih bodo znani še zadnji udeleženci moškega olimpijskega tekmovanja, bi morala gostiti Norveška med 12. in 14. marcem. A ker so tamkajšnje oblasti zaradi zaostritev koronskih ukrepov odpovedale vse športne prireditve, bo namesto Trondheima zdaj gostitelj črnogorska Podgorica.

Na tem turnirju bodo igrale Norveška, Brazilija, Čile in Južna Koreja. Preostala turnirja bosta v istem terminu v Montpellierju s Francijo, Hrvaško, Tunizijo in Portugalsko ter v Berlinu z Nemčijo, Švedsko, Slovenijo in Alžirijo. Z vsakega od treh turnirjev se bosta na OI uvrstili po dve najboljši ekipi.

Slovenci bodo Tokio lovili v Berlinu. Foto: Reuters

Obenem pa je nemška rokometna zveza (DHB) sporočila, da bo tekmovanje v Berlinu najverjetneje potekalo brez gledalcev. Vstopnice, ki so jih že prodali, ne veljajo več, če bodo vendarle omogočili ogled manjšemu številu gledalcev, pa bodo sistem prodaje zagnali na novo, je sporočila DHB.

