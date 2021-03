Nekdanji slovenski selektor močno udaril po reprezentanci

Piše se leto 2004. Slovenska rokometna reprezentanca se v finalu evropskega prvenstva v nabito polni Hali Tivoli meri z Nemčijo, po hudem boju pa kloni s 25:30, a z drugim mestom poskrbi za takrat prvo medaljo Slovenije na velikih tekmovanjih. Na klopi Slovenije je sedel danes 59-letni Tone Tiselj, ki je tako slovenske rokometaše popeljal do še danes enega največjih uspehov izbrane vrste.

Razlogi za neuspeh

Nekdanji slovenski selektor je z razočaranjem pospremil igre slovenske izbrane vrste na kvalifikacijah za olimpijske igre, kjer je Slovenija ugnala le Alžirijo, na tekmah s Švedsko in Nemčijo pa je bila povsem nemočna. "Na lanskem evropskem prvenstvu, kjer je Slovenija osvojila četrto mesto, se je izoblikovalo novo jedro ekipe, ki je delovalo kakovostno, ekipa je bila dobro povezana, potem pa so se začele dogajati stvari, ki so šle v napačno smer. Ponovil bom stvari, ki sem jih povedal že pred odhodom na svetovno prvenstvo v Egiptu," opozarja Tiselj, ki opaža več razlogov za slabše predstave izbrane vrste.

"Reprezentanca je po koncu lanskega EP v ekipo dobila dva igralca, ki v to moštvo enostavno ne spadata, dinamika pa se je s tem povsem pokvarila. To sta sicer dva super igralca, a v tako moštvo ne spadata, to sta v prvi vrsti veteran Dragan Gajić, ki ga pet let ni bilo v reprezentanci, in pa Staš Skube, ki je za reprezentanco zaradi takšnih in drugačnih razlogov vknjižil le 16 nastopov. Pri sestavi ekipe se ni uporabil sociometrični test (metodo, ki lahko vodji tima pomaga pri odkrivanju odnosov v kolektivu, op. p.), da bi se ekipa kakovostno sestavila," je bil neposreden rokometni strokovnjak, ki je s Krimom dvakrat osvojil ligo prvakinj.

"Velika težava je tudi ta, da selektor, ki je tujec, enostavno ne razume našega prostora. Slovenija pač ni Švedska in ne Nemčija. Razmere v našem prostoru so drugačne kot v teh deželah, Vranješ pa je imel s tem slabo izkušnjo že na Madžarskem. On tega prostora enostavno ne razume. Imel je tudi premalo informacij oziroma je te dobil od zelo ozkega kroga ljudi, ki pa jih ni izbral sam," je prepričan Tiselj, ki se tu ni ustavil.

Opozoril na ključne igralce reprezentance

To so po njegovo: vratarja, Borut Mačkovšek in pa Blaž Janc. "Vse ostale igralce nadomestimo veliko lažje, ti štirje igralci pa so ključni. V tem kratkem času, ki ga trener ima, se je veliko eksperimentiralo, iskalo nove rešitve, za katere pa ni bilo časa. Če naredim grobo analizo, smo najbolje igrali proti Egiptu na svetovnem prvenstvu, kjer Gajić in Skube nista bila v postavi, dobro smo igrali proti Švedski, kjer oba nista igrala, tudi na zadnjem obračunu s Poljsko, kjer v kadru ni bilo Gajića. Ko se je poskušalo ta dva igralca vključiti v igro proti Nizozemski, smo izgubili točko, proti Rusiji je Slovenija gladko izgubila, proti Belorusiji pa v prvih 15 minutah izgubljala s 6:12. Se je pa zdaj jasno pokazalo, da je v tej ekipi Mačkovšek tisti, ki ga je najtežje nadomestiti," je bil neposreden Tiselj.

Je Vid Kavtičnik že preteklost slovenske reprezentance? Foto: Peter Podobnik/Sportida Opozoril je tudi na (ne) dokončano reprezentančno pot Vida Kavtičnika. "Zelo potihoma je bil že pred časom iz reprezentance umaknjen kapetan Vid Kavtičnik, ki je bil prav v vseh pogledih pravi vodja ekipe. Slovenija je s tem dobila tudi novega, nepreverjenega kapetana, in mislim, da ima tudi to vpliv na vse stvari, ki so se dogajale. Slabo vzdušje se je v ekipi kazalo že po koncu januarskega svetovnega prvenstva, to pa se je le nadaljevalo v Berlinu. To so zame ključne stvari, se pa v samo taktiko in izbiro igralcev za določene tekme in njihove menjave ne bi spuščal, kajti to pa je že stvar za debato nekje drugje," je še dodal rokometni strateg.

Kaj pa selektor?

Po neuspehu slovenskih rokometašev, se je v javnosti pojavilo tudi vprašanje, ali je Ljubomir Vranješ prava oseba za selektorski stolček. "Kdor je gledal govorico telesa igralcev v teh kvalifikacijah, je lahko videl, da se je zaupanje v selektorja po sicer obetavnem začetku na lanskem evropskem prvenstvu zaradi nerazumljivih potez enostavno porušilo. Nedeljska tekma s Švedsko je bila dober pokazatelj, kam je v enem letu napredovala Švedska in kam je padla Slovenija. Švedska reprezentanca se je dvignila tudi zahvaljujoč temu, da je švedski selektor vpoklical igralce, ki so sestavili homogeno ekipo, jasno pa je tudi razdelil naloge v moštvu. Homogena ekipa je tista, ki igra najboljše, ni najboljša tista ekipa, v kateri so zbrani najboljši posamezniki," recept za uspeh razkriva med drugim nekdanji trener Celja in Gorenja.

"Jaz se v morebitno menjavo na selektorskem stolčku ne bi spuščal, to je stvar predsedstva Rokometne zveze Slovenije, včasih pa je tu sodeloval tudi strokovni svet. To je še ena velika težava. V Sloveniji imamo strokovni svet, ki pa že štiri leta ne deluje. Tam smo včasih brali poročila in analize po tekmovanjih ter smo potem podali svoje strokovno mnenje. To že štiri leta ne deluje, vse poteka v zaprtem krogu, jaz pa kot član strokovnega sveta lahko svoje mnenje povem le preko medijev, ne morem pa ga povedati tam, kjer bi ga moral," jeze ni skrival Tiselj, ki je prepričan, da reprezentanca potrebuje spremembo.

"Generalno, tako kot je zadeva postavljena zdaj, enostavno ne gre več naprej. Mora priti do sprememb. Če se bo zadržal selektor, potem mora ta narediti spremembe v svojem štabu in igralskem kadru. Če pa se bo vodstvo RZS odločilo za menjavo na selektorskem mestu, pa mora biti to povsem nov človek, ki še ni delal z reprezentanco in mora biti profesionalec. Ta bo potem prinesel nek nov veter. Ta neuspeh je kar velik udarec za rokomet, in vprašanje je, kdaj in kako se bomo pobrali," je še sklenil Tiselj.

