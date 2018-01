Nasmejani Vujović: Če nam to uspe, bomo blizu polfinala #foto

Po tekmi s Črno goro

Slovenskim rokometašem se je po vseh razburjanjih na prvih dveh tekmah uspelo zbrati in kljub vsemu, kar se jim je dogajalo v zadnjih dneh, uspelo visoko premagati Črno goro (28:19), ki brez točk zapušča Hrvaško. Slovenci so se v drugi del uvrstili kot tretjeuvrščena ekipa skupine C, v Varaždin pa nesejo točko, kar ne glede na vse nikakor ni tako slab izkupiček. Upanje na polfinale je še kako živo.

Po vseh razburjanjih po tekmi z Nemčijo, ko so Slovenci po veliki sodniški napaki ostali brez zmage, je po zeleni luči predsedstva Rokometne zveze Slovenije, ki je razmišljala celo o protestnem odhodu reprezentance s tega EP, slovenski selektor Veselin Vujović fante vseeno pripravil do te mere, da so preskočili črnogorsko oviro in se uvrstili v drugi del.

Fotogalerija Žige Zupana/Sportida:

Rdeči karton ni vplival na igro

Naloga nikakor ni bila lahka, saj so napredovanje lovil tudi Črnogorci in bili vse prej kot lahek zalogaj. V prvem polčasu smo na obeh straneh gledali zelo raztrgano igro z veliko napakami. Najboljši del obeh ekip je bila obramba. Trdo se je igralo na obeh straneh, še nekoliko bolj pri Sloveniji, ki je nekaj minut pred koncem prvega dela izgubila Gregorja Potočnika. Ta je grdo zadel črnogorskega rokometaša in upravičeno moral predčasno pod prho.

Gregor Potočnik je moral kmalu po vstopu v igro oditi v slačilnice. Zaradi udarca je prejel rdeči karton. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Ob odmoru le zadetek prednosti, nato pa juriš

V zelo izenačenih prvih 30 minutah si tako eni kot drugi niso priigrali občutnejše prednosti, vseeno pa so slovenski rokometaši po zaslugi Žige Mlakarja na odmor odšli z zadetkom prednosti.

Slovenci so v drugem polčasu stopili na plin in po dveh zadetkih orjaka Blaža Blagotinška in enega Mihe Zarabca povedli za tri gole. Po odlični obrambi, ki ji je poveljeval Urban Lesjak, pa je Slovenija po zadetkih Boruta Mačkovška in Marka Bezjaka povedla celo za pet (21:16), kar je bila že prednost za mirnejše nadaljevanje.



To se je videlo tudi v igri, Črnogorci so hitro, a neuspešno izpeljevali napade, razigrani in vse bolj sproščeni Slovenci pa so leteli na krilih ponovno glasnih navijačev v zagrebški Areni in na koncu visoko zmagali (28:19).

Se bo Slovenija uvrstila v polfinale EP na Hrvaškem? Da. 89,79% +

Ne. 10,21% +

Vujović priznal, da ni veliko spal

Potem ko se je selektor Veselin Vujović po tekmah z Makedonijo in Nemčijo držal za glavo, je bil tokrat boljše volje. "Pričakovano Črne gore, ki se je tako kot mi borila za napredovanje, nismo mogli streti že v prvem polčasu, v drugem je steklo, zato sem s prikazanim svojih fantov zelo zadovoljen," je dejal črnogorski strateg, ki priznava, da so za njim težke noči. A to je zdaj zgodovina in upa, da se o tem ali podobnih dogodkih na tem prvenstvu ne bodo več pogovarjali.

Veselin Vujović je na koncu zaploskal ponovno fenomenalnim navijačem. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Zmorejo še veliko več

Dodal je: "To nikakor še ni naš maksimum, zmoremo in znamo še veliko bolje, zato se že veselim nadaljevanja. Skupina je zelo zanimiva, samo ena ekipa ima tri točke (Makedonija, op. p.), preostale po dve in mi eno. Prav vse je še odprto. Tako kot sem povedal po tekmi z Makedonijo, slabše ne moremo igrati in res je bilo tako. Iz tekme v tekmo smo boljši in to me navdaja z velikim optimizmom," se je smejalo Vujoviću, ki je prepričan, da bo v Varaždinu še zelo vroče.



"Zdaj, ko ni Madžarov, sem prepričan, da bomo imeli v Varaždinu mi najboljšo podporo s tribun. Vsi vemo, kdo sta Danska in Španija, a tudi Čehov ne gre podcenjevati. A ne prehitevajmo, v petek nas čaka Danska. Misli so zdaj le pri njih. Zmaga nad njo bi bila smetana na torti. Mislim, da bi bili s tem uspehom zelo blizu polfinala. A to je lažje reči, kot storiti. Energije nam ne primanjkuje, novih poškodb ni in, kot sem že rekel, komaj čakam na nadaljevanje v Varaždinu," je sklenil slovenski selektor.

