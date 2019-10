V živo: huda bitka Celja in Elveruma

Celje in Elverum sta v ligi prvakov vknjižila štiri poraze. Obe ekipi tako lovita prvo zmago, s katero bi se odlepila z dna lestvice skupine A. Na vrhu je zdaj Barcelona, ki je v derbiju kroga premagala PSG. Jure Dolenec ni igral za Barcelono. Obe ekipi imata zdaj osem točk, tretji je Flensburg s sedmimi, sledi Aalborg s šestimi ter Pick Szeged s petimi. Brez točke je poleg Celja in Elveruma še Zagreb.

Bam! Check out this perfectly placed rocket from the back court by @aronpalm 💪🎯 #veluxehfcl #ehfcl #BARPSG @FCBhandbol pic.twitter.com/nIWOrbKc8b