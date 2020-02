Slovenski prvaki izgubili, a vseeno ostajajo v boju za osmino finala

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 12. krogu lige prvakov gostovali na Danskem in izgubili obračun z Aalborgom (24:28). Slovenski prvaki še ostajajo v dobrem položaju za napredovanje v osmino finala lige prvakov, kamor vodi najmanj šesto mesto v skupini. Krog se je začel v sredo z zmago Kiela Mihe Zarabca nad Veszpremom z Draganom Gajićem, Gašperjem Margučem, Blažem Blagotinškom in Borutom Mačkovškom. V soboto je Vardar na krilih Staša Skubeta visoko premagal Motor Zaporožje.

Slovenski prvaki so v prvem polčasu tekme z Aalborgom zaostajali že s šestimi goli razlike (11:5), a se gostiteljem do odmora približali na - 4 (13:9). V drugih 30 minutah tekme so zapretili, Aalborg skorajda ujeli (24:23), tekmo pa žal izgubili s 24:28.

Celjani so nastopili oslabljeni, brez Gala Marguča in Tilna Kodrina, v vratih pa so pogrešali prvega čuvaja mreže Klemna Ferlina, katerega zadolžitve sta na Danskem prevzela Miljan Vujović in kimaj 18-letni Gal Gaberšek, najboljša strelca pa sta bila Kristjan Horžen in Patrik Leban s po petimi goli vsak. Štiri je dodal Josip Šarac, po tri Domen Makuc in Matic Grošelj … Po pet golov za gostitelje sta prispevala Mark Strandgaard Marcher in Sebastian Barthold.

RESULT: #AalborgHandball move up to fourth place in after a hard-fought victory over @RKCPL in Group A! #veluxehfcl pic.twitter.com/hITPjmHkLd — EHF Champions League (@ehfcl) February 16, 2020

Celjani so doživeli deveti poraz v elitni skupini A, zaradi poraza Elveruma proti Flensburgu ter Zagreba proti Barceloni pa imajo še vedno tri točke naskoka pred norveškimi in hrvaškimi prvaki ter so na lepi poti, da se prebijejo v osmino finala.

Barcelona igrala za Celje, Pisk Szeged v derbiju boljši od PSG

Jure Dolenec je k sobotni zmagi Barcelone z 32:23 prispeval tri zadetke, Aleks Vlah je ob porazu Zagreba prav tako trikrat zadel, medtem ko se Darko Stojnić in Gašper Hrastnik ob porazu nista vpisala med strelce.

V derbiju skupine A je Pick Szeged z 32:29 premagal Paris Saint-Germain, k zmagi madžarske ekipe je Mario Šoštarić prispeval 6, Dean Bombač 3, Nik Henigman 2 in Matej Gaber en gol.

Celjska zasedba bo v prihodnjem krogu v nedeljo, 23. februarja, gostila Barcelono.

Staš Skube rešetal mrežo Zaporožja

Zarabec je bil s štirimi goli drugi strelec nemškega Kiela pri zmagi nad Veszpremom. Mačkovšek je za madžarsko ekipo dosegel dva zadetka, Marguč in Gajić sta se med strelce vpisala po enkrat, Blagotinšek pa je ostal brez doseženega gola. Izjemen strelski večer je imel Staš Skube, ki je k zmagi Vardarja nad Zaporožjem z 38:28 v Skopju prispeval osem golov. Enega je dodal še Domen Sikošek Pelko, Vardar pa ostaja v skupini B drži stik s Kielcami in Montpellierjem.

Staš Skube pa ni samo zabijal, pač pa tudi lepo asistiral:

Montpellier je bil v soboto s 30:26 boljši od Meškovega Bresta, pri katerem sta igrala dva Slovenca, Jaka Malus je zabil dva gola, Simon Razgor pa nobenega. Kielce so v soboto s 30:25 premagale Porto, Blaž Janc je k zmagi poljske ekipe prispeval en gol.

Blaž Janc je pred tekmo s Portom prejel zlato žogo za uvrstitev v All-Star postavo nedavnega evropskega prvenstva:

Prior to the #KCEPOR throw-off, @kielcehandball right wing Blaz Janc collected his golden ball for being selected as the All-star right wing at the 2020 Men's @EHFEURO. Congratulations to Blaz! 👏 #ehfcl #veluxehfcl pic.twitter.com/bdJ1jmdL0j — EHF Champions League (@ehfcl) February 15, 2020

Prvi dve ekipi v skupinah A in B se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe, ki bodo zasedle mesta od 2. do 6., pa čaka nastop v osmini finala.

Liga prvakov, 12. krog:

Skupina A:

Lestvica:

Skupina B:

Lestvica:

