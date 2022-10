Ribničani na derbiju Trebanjcem zadali prvi poraz

Peti krog lige NLB se je začel z derbijem med rokometaši Trima Trebnjega in Rika Ribnice, ki so Trebanjcem zadali prvi poraz sezone. Slavili so s 25:23, eden od junakov srečanja pa je bil vratar Sandro Meštrić. Neporaženi so zdaj le še Celjani, ki bodo v nedeljo gostovali pri Slovanu.