Celjani na prvi tekmi po menjavi trenerja nasuli 45 golov

Rokometaši so se po reprezentančnem premoru vrnili v klube. Na obali so Velenjčani premagali Koper z 31:27. Vlogo favorita so upravičili tudi Trebanjci in z 38:31 premagali rokometaše Slovana. Do zmag sta v soboto prišla še Jeruzalem in Ribnica, Ivančna Gorica in Loka pa sta igrala neodločeno. Celjani so na nedeljski tekmi, prvi po slovesu trenerja Alema Toskića, nadigrali Dobovo s 45:29.

Celjani so se na dvoboju z zadnjeuvrščeno ekipo lige merili z novim trenerjem. Po odstopu Alema Toskića bo ekipo do konca sezone vodil Klemen Luzar. Njegovi izbranci so po slabših izidih jezo stresli na Dobovo in že po dobrih desetih minutah je bilo jasno, kdo bo zmagovalec. Celje je prišlo do 15. zmage in na tretjem mestu za vodilnim Trebnjem zaostaja za štiri točke, za Gorenjem, ki ima tekmo manj, pa za dve.

V celjskem Zlatorogu so gledalci spremljali igro mačke z mišjo. Kam se bo obrnila tekma, je bilo jasno po dobrih desetih minutah, ko so domači vodili že z 12:3. Polčas so dobili kar za 15 zadetkov. Čeprav je bilo razmerje moči ob gromozanski razliki v drugem polčasu malce bolj izenačeno, so Celjani prišli tudi do 20 zadetkov naskoka, kar je bila najvišja prednost. Pri domačih je Mai Marguč dosegel deset zadetkov, Luka Perić je dodal enega manj. Matija Kozolić je bil s šestimi goli najboljši pri gostih.

Gorenje do zmage v Kopru, Trimo proti Slovanu

Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com

Velenjčani so po slabšem začetku v koprski Bonifiki vpisali četrto zaporedno zmago, 15. v sezoni. Predstavniki z obale so bolje odprli dvoboj in v 13. minuti povedli s petimi goli razlike (9:4), ko je zadel Benjamin Bekrić. Nato so nastopile minute gostov, ki so do polčasa vztrajno rezali v zaostanek in po 30 minutah zaostajali le še za gol (15:16).

Drugi del so nato udarno odprli in se v 39. minuti domačim odlepili na +4, potem ko je dva zaporedna gola za 22:18 dosegel Peter Šiško. A tekmeci se niso dali in so ostajali blizu tudi pred končnico, a gosti niso dovolili presenečenja. Pri Gorenju je šest golov dosegel Enej Slatinek Jovičić. Pri Koprčanih je Tine Poklar dvoboj zaključil s sedmimi goli.

Trimo se je presenetljivo mučil z Ljubljančani, ki niso pri vrhu razpredelnice. Dve tretjini tekme je bila igra izenačena, gosti so še v 40. minuti vodili s 26:25, nato pa so stvari prišle na svoje mesto, tako da je zdajšnji selektor slovenske reprezentance Uroš Zorman vendarle ugnal nekdanjega, Borisa Denića. Reprezentant Staš Slatinek Jovičič je dosegel deset golov, imel je stoodstotni met, nekdanji reprezentant Darko Cingesar jih je prispeval pet, pri gostih se je s sedmimi izkazal Matic Pipp.

