Toskić odstopil z mesta glavnega trenerja

Alem Toskić je po pokalnem porazu s Krko odstopil z mesta glavnega trenerja RK Celje Pivovarna Laško. Na tem mestu je bil od leta 2021 in je klub že v prvi sezoni popeljal do naslova državnih prvakov in igranja v ligi prvakov. Prejšnja sezona 2022/2023 je bila še uspešnejša, ko je klub popeljal do trojne slovenske krone. "Najboljša rešitev za klub in zame osebno je v tem trenutku prekinitev pogodbe. Za nami sta dve odlični sezoni, letošnja ni šla po pričakovanjih oziroma željah. Veliko se je v tem času zgodilo, spremenilo, predvsem v igralskem kadru. V vsakem trenutku smo skupaj z ekipo dali vse od sebe. Hvaležen sem vsem igralcem in članom strokovnega štaba, s katerimi sem sodeloval. Verjamem, da smo skupaj postali boljši ljudje, boljši igralci in napredovali na vseh področjih."

Foto: Guliverimage Gregor Planteu, predsednik kluba, je po odstopu Alema Toskića povedal: "Alemu se zahvaljujemo za predanost, trdo delo in uspehe v zadnjih letih. Skupaj smo doživeli veliko lepih trenutkov, lanska trojna krona je zagotovo vrhunec skupne poti. V letošnji ni šlo vse po načrtih, zato smo sprejeli to težko odločitev. Alemu želimo vse dobro v nadaljevanju kariere. Za ekipo je zdaj glavni cilj sezone prvenstvo končati med prvimi tremi in verjamem, da je ta ekipa tega sposobna."

Ekipo bo do konca sezone vodil trenutni trener mladinske ekipe in selektor slovenske mladinske reprezentance Klemen Luzar. Ta je igral za vse mlajše selekcije kluba, s trenerstvom se je začel ukvarjati leta 2006. V preteklosti je deloval tudi v RK Maribor Branik, bil vodja mladinskega pogona v RK Gorenje Velenje in se leta 2019 vrnil v matični klub kot pomočnik trenerja Ocvirka in vodja mladinskega pogona.