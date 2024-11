Lidl začenja svoje najnovejše športno partnerstvo: evropsko prvenstvo v rokometu za ženske 2024

Partnerstvo z evropskim prvenstvom v rokometu za ženske (Women's EHF EURO 2024) – Lidl to prvenstvo podpira že drugič zapored – je del Lidlovega celostnega pristopa k sponzoriranju športa. Lidl sodeluje z mednarodnim rokometom od leta 2017 in z veseljem nadaljuje partnerstvo z EHF EURO 2024 za ženske, ki se bo začelo 28. novembra.

Lidlov slogan Navijamo za tvojo ekipo izraža dostopnost in cenovno ugodnost svežega sadja in zelenjave v Lidlovih trgovinah po vsej Evropi ter obenem vsem, od rokometnih navijačev do družin in otrok, približuje njihove najljubše športne dogodke. Tudi letos bo Lidl poskrbel za promocijo ozaveščenega prehranjevanja, in sicer tako da bo med tekmami ekipam, uradnim osebam, sodnikom in prostovoljcem zagotavljal sveže sadje.

Foto: LIDL SLOVENIJA D.O.O.

Lidl s partnerstvom ponovno krepi povezavo med športom in gibanjem ter ozaveščenim prehranjevanjem, navdušuje ljudi po vsej Evropi za aktiven življenjski slog in jih spodbuja k odločitvam za nakup uravnoteženih in trajnostnih izdelkov. Namen partnerstva je navdušiti ljudi, da postanejo boljša različica samih sebe, ne le zase, ampak tudi za planet – za boljši jutri.

"Lidl je ponosni partner evropskega prvenstva v rokometu za moške in ženske, s čimer želi poudariti celostno podporo mednarodnemu rokometu. Kot uradni partner svežine želimo promovirati šport in aktiven življenjski slog v kombinaciji z ozaveščeno prehrano za vse – ne le vrhunske športnike," je povedala Tanja Dimitrova, vodja sponzorstev v marketingu Lidla Slovenija.

Foto: LIDL SLOVENIJA D.O.O.

Thomas Schöneich, direktor medijev in komunikacij pri EHF, pa je dodal: "Navdušeni smo, da na naših tekmovanjih nadaljujemo uspešno partnerstvo z Lidlom. Lidl je velik zagovornik rokometa in veseli smo, da se naše sodelovanje z eno največjih in najbolj priljubljenih blagovnih znamk v Evropi nadaljuje. Cenimo Lidlovo razumevanje navijačev rokometa in se veselimo, da bo Lidl pomagal širiti zavest o našem športu ter spodbujati zdrav in aktiven življenjski slog za vse."

Lidl je že drugo leto uradni partner svežine evropskega prvenstva v rokometu za ženske (Women's EHF EURO 2024), v okviru katerega bo promoviral svežino svoje ponudbe in spodbujal ozaveščeno prehranjevanje. Več informacij o Lidlovem partnerstvu na evropskem prvenstvu v rokometu za ženske EHF EURO 2024 si preberite na Lidlovem spletnem mestu.



Foto: LIDL SLOVENIJA D.O.O.

Naročnik oglasnega sporočila je LIDL SLOVENIJA D.O.O.