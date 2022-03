Slovenci v drugo veliko bolj prepričljivi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska rokometna reprezentanca je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo preskočila Italijo. Če se je čeza novega selektorja Uroša Zormana na prvi tekmi v Italiji mučila in komaj izvlekla zmago za gol, je bila tokrat v celjski dvorani Golovec pred številnimi domačimi navijači veliko bolj prepričljiva in si z zmago z 28:21 zanesljivo zagotovila drugi krog kvalifikacij.

Slovenska izbrana vrsta se bo v tem kvalifikacijskem ciklusu zdaj pomerila še s Srbijo. Prva tekma bo 13. aprila, povratna pa tri dni pozneje.

Zmagovalec aprilskih tekem se bo prebil na svetovno prvenstvo, ki bo med 11. in 29. januarjem prihodnje leto v Stockholmu, Göteborgu, Malmu, Jönköpingu in Kristianstadu na Švedskem ter Krakovu, Gdansku, Katovicah in Plocku na Poljskem.

Kvalifikacije za SP 2023, povratna tekma: Nedelja, 20. marec, Celje, dvorana Golovec:

Slovenija : Italija 28:21 (12:9) /29:28/



// izid prve tekme

Brez Dolenca, Zarabca in Vujovića Na povratni tekmi Zorman ni mogel računati na kapetana Jureta Dolenca, ki ima težave s sprednjo stegensko mišico. Med gledalci sta bila tudi srednji zunanji Miha Zarabec, prednost pred njim je dobil Staš Skube, in vratar Miljan Vujović.



Levo krilo: Darko Cingesar, Tilen Kodrin

Levi zunanji: Nik Henigman

Srednji zunanji: Dean Bombač, Domen Makuc, Staš Skube, Aleks Vlah

Desni zunanji: Nejc Cehte, Matic Grošelj

Desno krilo: Gašper Marguč, Domen Novak

Krožni napadalec: Blaž Blagotinšek, Matej Gaber, Miha Kavčič

Vratar: Jože Baznik, Klemen Ferlin

