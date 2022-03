Končno je prebrodil vse težave

Slovenska izbrana vrsta se je v tem tednu zbrala prvič po januarskem evropskem prvenstvu, kjer je izpadla že po prvem delu. Prvenstvo je bil zaradi poškodbe primoran izpustiti slovenski krožni napadalec Matej Gaber, ta je ob vrnitvi v slovensko izbrano vrsto v sredo proti Italiji dosegel tri gole.

"V zadnjem letu sem imel res kar nekaj težav z levo nogo. Najprej s kolenom, potem še z gležnjem. Moram reči, da se je vse skupaj kar dobro uredilo, tako da trkam na les in si želim, da tako tudi ostane. Fizično se zelo dobro počutim, brez vseh poškodb, tako da sem zdaj pripravljen na napore tako v klubu kot v reprezentanci," pravi član madžarskega Szegeda.

V sredo se je podpisal pod tri zadetke. Foto: Guliverimage

Čeprav slovenska zasedba na prvi tekmi pod novim vodstvom ni navdušila, pa so slovenski rokometaši pred tem z odobravanjem pozdravili prihod Uroša Zormana na slovensko klop. "Z Urošem sva prijatelja že od prej, dobro se poznava, tako da mislim, da je to dobra stvar za slovenski rokomet. Uroš je bil že prej eden od najboljših igralcev v slovenski reprezentanci, pozna rokomet in prepričan sem, da nas bo veliko naučil in da bo pomagal reprezentanci po najboljših močeh. Od nas pa je odvisno, ali bomo to pokazali še na igrišču," je jasen Gaber.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Gaber je že šesto leto član madžarskega Szegeda, kjer mu družbo delajo tudi Slovenci Borut Mačkovšek, Mario Šoštarič, Dean Bombač in Nik Henigman. Szeged je prvi del lige prvakov sklenil na tretjem mestu skupine A za Aalborgom in Kielom z izkupičkom osmih zmag, treh remijev in prav toliko porazov. S tem so Madžari za las zgrešili neposredno uvrstitev v četrtfinale, kamor sta vodila prvi dve mesti. V osmini finala jih čaka obračun s Flensburgom.

"Cilj smo imeli, da osvojimo prvo mesto v skupini. To nam zdaj sicer ni uspelo, bili smo tretji. A na koncu moraš osvojiti vse, če želiš osvojiti ligo prvakov. Naš naslednji nasprotnik bo Flensburg, zagotovo ne bo preprosto. Najprej moramo premagati njih, potem pa nas čaka tekma z Barcelono. A verjamem, da nam lahko uspe," je prepričan Gaber.

"Tudi v madžarskem prvenstvu nas čaka hud boj, a pri nas je liga sestavljena tako, da najprej igra vsak z vsakim, nato pa prvi in drugi po tem delu igrata še dve tekmi. Drugi bomo zagotovo, potem pa na koncu tiste dve tekmi, tako da je mogoče še prav vse. Že šest let igram pri Szegedu in vedno je na koncu na teh tekmah odločila trenutna forma," pojasnjuje 30-letni rokometaš, ki je trenutno s Szegedom na drugem mestu v prvenstvu.

"Pokazati moramo, da smo prava ekipa." Foto: Grega Valančič/Sportida

Kljub naporni klubski sezoni pa je slovenski krožni napadalec zdaj povsem osredotočen na delo s slovensko izbrano vrsto, s katero bo v nedeljo lovil uvrstitev v zadnji del kvalifikacij za preboj na svetovno prvenstvo. "Želim si, da se slovenski rokomet vrne tja, kjer je nekoč že bil. Pokazati moramo, da smo prava ekipa, začeti se moramo boriti, kot smo se včasih že, in potem bodo prišle tudi prave zmage," je še sklenil Gaber.

