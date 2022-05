Velenjčani še verjamejo v preobrat

Z uvrstitvijo med najboljših osem ekip v tem tekmovanju so sicer velenjski rokometaši presegli cilje, ki so si jih zastavili pred začetkom evropske sezone. Kljub temu in kar zajetnemu zaostanku pa so Velenjčani pred povratno tekmo motivirani in željni zmage ter napredovanja.

Evropska liga, četrtfinale, povratne tekme: Torek, 3. maj:

18.45 GOG Gudme - Nexe Našice /27:32/

18.45 Gorenje Velenje - Benfica Lizbona /29:36/

20.45 Magdeburg - Nantes /28:25/

20.45 Wisla Plock - Kadetten Schaffhausen /33:31/