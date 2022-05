Velenjčani po čudež in zaključni turnir

Z uvrstitvijo med najboljših osem ekip v tem tekmovanju so sicer velenjski rokometaši presegli cilje, ki so si jih zastavili pred začetkom evropske sezone. Kljub temu in kar zajetnemu zaostanku pa so Velenjčani pred povratno tekmo motivirani in željni zmage ter napredovanja.

V tej sezoni so že dvakrat dokazali, da lahko proti favorizirani ekipi slavijo s sedmimi ali več zadetki. Nexe iz Našic so premagali za osem, proti francoskemu Nims Gardu pa so slavili s sedmimi zadetki.

Poslastica pred domačimi navijači

"Pred nami je še ena poslastica v domači dvorani. Cela evropska liga je nagrada za našo dobro predstavo v lanski sezoni, mislim, da smo to priložnost kakovostno izkoristili. V torek bomo poskusili pokazati našo najboljšo igro, kar je potrebno, če se želimo uvrstiti med najboljše štiri," je dejal kapetan David Miklavčič.

Dodal je, da je prvotni cilj zmaga ter izboljšanje realizacije strelov, ki jim že celo sezono dela težave. "Če bomo popravili napake s prve tekme, menim, da bo povratna izenačena, nato pa potrebujemo še samo malo sreče in upamo, da nam uspe čudež," je še povedal Miklavčič pred bojem z ekipo, kjer igra tudi Slovenec Tadej Kljun.

Preostali četrtfinalni pari v tem tekmovanju so Wisla Plock - Kadetten Schaffhausen (prva tekma 33:31), GOG Gudme - Nexe (27:32) in Magdeburg - Nantes (28:25).

Tudi v teh klubih je nekaj Slovencev, Jan Jurečič pri Wisli, Igor Žabić se bo v prihodnji sezoni pridružil Schaffahusnu, pri Nexeju, kjer je trener Branko Tamše, so Saša Barišić Jaman, Miha Kavčič in Andraž Velkavrh, Pri Nantesu je Rok Ovniček, pri Magdeburgu pa Marko Bezjak.