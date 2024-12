Slovenke začenjajo drugi del

Slovenske rokometašice so si po zmagah nad Slovakinjami in Avstrijkami v Innsbrucku izborile nastop v glavnem delu evropskega prvenstva na Madžarskem ter v Švici in Avstriji. Po selitvi na Dunaj jih drevi ob 18. uri čakajo močne Nizozemke, ki so v skupinskem delu premagale Nemke, Islandke in Ukrajinke.