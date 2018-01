Španci v drugem polčasu odpihnili Švede in prvič zavzeli evropski prestol

EVROPSKO PRVENSTVO 2018, SKLEPNI BOJI, FINALE

Novi evropski prvaki so rokometaši Španije, ki so v finalu po odličnem drugem polčasu z 29:23 ugnali Švede. Za Španijo je to sploh prvi naslov evropskih prvakov. Tretje mesto so osvojili Francozi, ki so v boju za odličje z 32:29 premagali Dance. Slovenci, ki so v drugem delu odpravili Špance, so tekmovanje končali na osmem mestu.

Španci so odločilen korak k sploh prvi evropski lovoriki – v finalu so igrali že na zadnjem Euru leta 2016 na Poljskem, kjer so morali priznati premoč Nemčiji – naredili v drugem polčasu, ko so povsem onesposobili Švede.

Arpad Šterbik je v drugem polčasu paral živce Švedom. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Skandinavci so ob polčasu vodili za dva zadetka (14:12), nato pa do 53. minute zmogli le tri zadetke, medtem ko so Španci, pri katerih se je v drugem delu razigral tudi igralec obračuna, vratar Arpad Šterbik, neumorno polnili švedsko mrežo. Povedli so tudi za osem zadetkov, na koncu pa slavili za šest (29:23).

Pri Špancih sta bila najbolj učinkovita Ferran Sole in David Balaguer, pri Švedih pa Jesper Nielsen, vsi so dosegli po pet zadetkov.

Španci imajo ob prvem evropskem zlatu še štiri srebrne medalje (1996, 1998, 2006 in 2016) in dve bronasti (2000, 2014). Švedi so s štirimi naslovi (1994, 1998, 2000, 2002) rekorderji evropskih rokometnih prvenstev, poleg teh imajo še en bron (1996), zdaj pa so osvojili še srebro.

Evropsko prvenstvo leta 2020 bo prvič v treh državah. Zaključni turnir bodo gostili švedski Stockholm, Malmö in Göteborg, avstrijska Dunaj in Gradec ter norveški Trondheim. Prvič bo na EP igralo kar 24 reprezentanc.

Francozi do brona

Francozi so v boju za tretje mesto premagali Dance. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V tekmi za tretje mesto sta se znašli reprezentanci, ki sta na tem prvenstvu veljali za favoritinji, a sta se opekli v polfinalu. Aktualni svetovni prvaki Francozi so proti Dancem večino časa vodili, po 12:11 vodstva niso več izpustili iz rok.

Na polčas so se odpravili s tremi zadetki prednosti (17:14), v drugem delu so povedli tudi s petimi zadetki (28:23), a so se Danci z delnim izidom 3:0 približali na dva gola zaostanka. Kaj več od tega jim ni uspelo, Francozi so na koncu na krilih Nikole Karabatića (devet zadetkov) slavili z 32:29. To je zanje peta kolajna z evropskih prvenstev, na katerih so trikrat zavzeli prestol (2006, 2010, 2014), dvakrat pa so okoli vratu prejeli bronasta odličja (2008, 2018). Pri olimpijskih prvakih Dancih, ki imajo na EP dva naslova prvakov (2008, 2012), eno srebro (2014) in tri bronaste medalje (2002, 2004, 2006), je bil z 12 zadetki najbolj razigran Hans Lindberg.

Euro 2018, tekmi za odličja Finale: Španija : Švedska 29:23 (12:14)

Sole, Balaguer oba po 5, Entrerrios, A. Dušebajev, Arino vsi po 4; Nielsen 5, Ekberg 4 Za tretje mesto: Francija : Danska 32:29 (17:14)

N. Karabatić 9, Mahe, Abalo, Sorhaindo vsi po 5; Lindberg 12; Mortensen, Lauge Schmidt oba po 4

Končni vrstni red EP 1. Španija

2. Švedska

3. Francija

4. Danska

5. Hrvaška

6. Češka

7. Norveška

8. Slovenija

9. Nemčija

10. Belorusija

11. Makedonija

12. Srbija

13. Islandija

14. Madžarska

15. Avstrija

16. Črna gora