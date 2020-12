Slovenke so se borile, a so bile favoritinje pretrd oreh

Slovenska rokometna ženska reprezentanca je v Herningu na Danskem v uvodnem nastopu na evropskem prvenstvu ostala praznih rok proti favorizirani domači reprezentanci (23:30). Na drugi tekmi skupine A je branilka naslova Francija stežka ugnala Črno goro (24:23). Tekma skupine C med Srbijo in Nizozemsko je zaradi primera okužbe s koronavirusom v srbski ekipi za 24 ur prestavljena.

Slovenske rokometašice so izgubile uvodno tekmo v danskem mehurčku. Gostiteljice zaključnega turnirja so bile premočne za njih, priložnost za napredovanje v glavni del turnirja bodo morale poiskati na nedeljski tekmi proti Francozinjam in torkovi proti Črnogorkam.

Iz skupine A bodo napredovale tri od štirih reprezentanc. V drugi del tekmovanja se bodo tako uvrstile po tri najboljše reprezentance iz vseh štirih skupin, križajo pa se skupini A in B ter C in D. Slovenija je nazadnje v drugem delu nastopila na Madžarskem 2004, ko je osvojila deveto mesto, kar je tudi njena najboljša uvrstitev na dosedanjih šestih evropskih prvenstvih.

Po prvem polčasu 12:14

Kapetanka Ana Gros je dosegla tri zadetke. Foto: Grega Valančič / Sportida Slovenski selektor Uroš Bregar je v pomanjkanju kakovostnih krilnih igralk na desno stran postavil Barbaro Lazović, po rokometni izobrazbi sicer zunanjo igralko, poleg izkušene povratnice v slovensko reprezentanco pa še "prvo violino" Ano Gros ter Tjašo Stanko, Nino Zulić, Majo Svetik, Natašo Ljepojo in vratarko Amro Pandžić.

Slovenske rokometašice so bile v uvodnih sedmih minutah povsem enakovredne papirnatim favoritinjam. Po izidu 4:4 so se v slovenski ekipi pojavile prve razpoke, kar so Danke pridoma izkoristile in jim tri minute kasneje za štiri gole (4:8). Slovenska zadrega je bila kratkotrajna, po delnem izidu 3:0 so po dveh golih Ljepoje in enem Lazovićeve povsem zadihale za ovratnik gostiteljicam zaključnega turnirja (7:8).

V nadaljevanju so malenkostno padle, v 20. minuti so znova zaostajale za štiri gole (8:12), dve minuti kasneje pa prvič na dvoboju za pet golov (9:14). V končnici prvega polčasa so se vendarle zbrale in ga končale z zaostankom dveh golov (12:14).

HALF-TIME: @dhf_haandbold 🇩🇰 lead @rzs_si 🇸🇮 14:12 at the break, but Slovenia are holding on thanks to goals like this 9m shot from Ana Gros#ehfeuro2020 #handballispassion pic.twitter.com/Qq9f0x7UAj — EHF EURO (@EHFEURO) December 4, 2020

Bregarjeve varovanke so do 38. minute držale korak s trikratnimi evropskimi prvakinjami. Po izidu 17:19 niso bile kos visokemu ritmu, ki so ga vseskozi narekovale Danke. V 47. minuti je zaostanek narasel na sedem golov (18:25), tega primanjkljaja pa kljub nekaterim dobrim obdobjem v svoji igri do konca tekme niso nadoknadile.

V slovenski reprezentanci sta bili na današnji tekmi najbolj učinkoviti Barbara Lazović in Nataša Ljepoja, ki sta dosegli po pet golov, enega manj je prispevala Tjaša Stanko.

"Borile smo se po svojih najboljših močeh, a gostiteljice turnirja so bile danes premočne. Med tekmo smo se jim nekajkrat približale, a nato naredile nepotrebne napake, kar so Danke izkoristile in nam ušle. Pred nami sta še dve tekmi, upam, da nam bo uspel preboj v drugi del tekmovanja," je po dvoboju dejala Ana Gros.

Izbranke Uroša Bregarja bodo znova na delu v nedeljo, ko se bodo Slovenke pomerile s Francozinjami. Foto: Nebojša Tejič/STA

Slovenske rokometašice na evropskem prvenstvu nastopajo sedmič v svoji zgodovini, obenem pa je to za njih peto zaporedno veliko tekmovanje. Najvišje na zaključnih turnirjih stare celine so se zavihtele leta 2004, ko so na Madžarskem osvojile deveto mesto. Dve leti pred tem so svoj premierni nastop sklenile kot desete, v Franciji leta 2018 so bile 13., na Švedskem 2016. 14., dvakrat pa 16. (Švedska leta 2006, Danska in Norveška 2010).