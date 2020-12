Slab začetek, na rokometnem EP že prva preložitev tekme

Zaradi koronavirusa so organizatorji letošnjega EP v rokometu za ženske za 24 ur prestavili današnjo tekmo skupine C med Srbijo in Nizozemsko. Razlog je pozitiven test na novi koronavirus v srbski ekipi.

Zaradi koronavirusa so organizatorji letošnjega EP v rokometu za ženske za 24 ur prestavili današnjo tekmo skupine C med Srbijo in Nizozemsko. Razlog je pozitiven test na novi koronavirus v srbski ekipi. Foto: Reuters

Na ženskem evropskem prvenstvu v rokometu, ki poteka na Danskem, so se že pojavile prve težave. Današnjo tekmo skupine C med Srbijo in Nizozemsko so prestavili za 24 ur, razlog za to pa je pozitiven test na novi koronavirus v srbski ekipi. Okužbo so ugotovili na letališču v Bilundu, je sporočila Evropska rokometna zveza (EHF).