Čas za drugo priložnost: Verjamem, da lahko pomagam Sloveniji

Slovenska ženska reprezentanca se v Laškem vneto pripravlja na začetek evropskega prvenstva v rokometu na Danskem, ki ga bo prihodnji petek odprla proti gostiteljici. Slovenskemu taboru sta se v ponedeljek pridružila tudi povratnici v slovensko izbrano vrsto Barbara Lazović in Elizabeth Omoregie, ki še čaka na debi v slovenskem dresu in velikem tekmovanju.

Slovenske rokometašice po začetnih težavah zaradi koronavirusa v nekoliko večjem številu nadaljujejo priprave na prvenstvo stare celine. Reprezentanci so danes pridružile kapetanka Ana Gros, Tjaša Stanko in Nina Žabjek, v Laškem sta prav tako že selektor Uroš Bregar in trenerka vratark Branka Jovanović. Že včeraj pa so se v Laškem zbrale še Amra Pandžić, Nina Žulić, Elizabeth Omoregie in Barbara Lazović. Veliko pozornosti sta požela predvsem prihoda zadnjih dveh, ki sta se po nekajletni odsotnosti vrnili v slovensko reprezentanco.

Barbara Lazović in Elizabeth Omoregie: soigralki pri Bukarešti in slovenski izbrani vrsti Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prednost družini

Lazovićeva se je v izbrano vrsto vrnila prvič po juniju leta 2017, po nekaj letih pa je del slovenske izbrane vrste tudi njena klubska soigralka pri Bukarešti Omoregiejeva. Bolgarka nigerijskih korenin je slovenski potni list pridobila pred dobrima dvema letoma, do konca sezone 2017/18 pa je nosila tudi dres slovenskih prvakinj iz Krima.

"Kot sem že velikokrat povedala, vedno sem bila v stiku s slovenskim selektorjem, a sem vedno dajala prednost družini. Imam šoloobveznega otroka, letos je vse skupaj malo lažje, tudi on je že nekoliko starejši. Veselim se, da bom lahko znova pomagala reprezentanci," je ob povratku v slovensko izbrano vrsto povedala Lazovićeva.

Barbara Lazović se vrača v reprezentanco. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Pripravljena sem pomagati reprezentanci. Mislim, da imamo sicer najtežjo skupino na prvenstvu. O Francozinjah ne potrebujemo izgubljati besed, Danke so domačinke, s Črnogorkami pa je vedno težko igrati, že zaradi njihovega trdoživega balkanskega značaja," je svoje vtise o nasprotnicah v prvem delu evropskega prvenstva strnila 32-letna Lazovićeva.

Omergiejeva čaka na debi

"Odločitev tokrat ni bila pretirano težka," pravi simpatična "Liza". Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Omoregiejeva je bila v preteklosti že prisotna na pripravah članske izbrane vrste, ko je bila še brez pravice nastopa za Slovenijo. Konec oktobra leta 2017 je prejela slovensko državljanstvo, a za Slovenijo do danes še ni zaigrala. Nazadnje bi lahko dres slovenske izbrane vrste nosila na lanskem svetovnem prvenstvu na Japonskem, a se takrat po besedah slovenskega selektorja Uroša Bregarja ni videla v slovenski izbrani vrsti.

A zdaj je zgodba drugačna. "Odločitev tokrat ni bila pretirano težka. Leta 2017 sem prejela slovensko državljanstvo, potem sem zapustila Krim in s tem sem takrat tudi nekoliko oddaljila od Slovenije. Pred nekaj meseci sem razmislila še enkrat in sem ugotovila, da potrebujem še kaj več kot klubsko kariero. Verjamem in čutim, da lahko pomagam slovenski izbrani vrsti in da lahko slovenska reprezentanca pomaga meni. Želim si nastopati na velikih tekmovanjih in res sem vesela, da sem tu v Laškem," je v tekoči slovenščini ob prihodu v Laško povedala 23-letna rokometašica.

"Zelo se veselim svojega prvega evropskega prvenstva. Verjamem v to ekipo, Slovenija je že večkrat dokazala, da ima kvaliteto. Verjamem, da bomo naredili dober rezultat in že komaj čakam na začetek prvenstva," je še povedala 177 centimetrov visoka slovenska reprezentantka.

