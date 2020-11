Zapletom zaradi koronavirusa ni videti konca: To je nova resničnost

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je zaradi omejitev v povezavi s koronavirusom v močno okrnjeni zasedbi začela priprave na evropsko prvenstvo, ki se bo začelo 3. decembra in bo po zapletih in novi odločitvi Evropske rokometne zveze v celoti odigrano na Danskem. Slovenke so zaradi okužb v ekipah Krima in hrvaške Podravke priprave začele brez številnih igralk, na zboru ni bilo niti selektorja Uroša Bregarja in trenerke vratark Branke Jovanović. Reprezentantke tako začasno vodi pomočnik selektorja Salvador Kranjčič.

Tako kot celotno leto tudi začetek priprav ženske rokometne reprezentance močno ovira in spreminja koronavirus. V taboru slovenskih prvakinj Krim Mercatorja so namreč v soboto prejeli informacijo, da je test pri eni od igralk pozitiven. V tesnem stiku z njo je bilo vseh osem soigralk, ki so vabljene na priprave slovenske izbrane vrste. Te se iz preventivnih razlogov niso udeležile nedeljskega zbora, danes pa so opravile dodatna testiranja na koronavirus. Zaradi tega je odsoten tudi del strokovnega štaba na čelu s selektorjem Urošem Bregarjem.

Slovensko reprezentanco začasno vodi Salvador Kranjčič. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Vse igralke bodo do srede opravile še dve testiranji, če bodo rezultati negativni, se bodo pridružile pripravam slovenske izbrane vrste. Slovenski vrsti se bodo danes zvečer in v torek pridružile še nekatere reprezentantke na delu v tujini, med drugim Ana Gros, povratnica v slovenske vrste Barbara Lazović in Elizabeth Omoregie, ki bo sploh prvič oblekla dres slovenske izbrane vrste na velikem tekmovanju.

Celotno prvenstvo na Danskem

Slovenkam se bo v torek pridružila tudi kapetanka Ana Gros. Foto: Sportida Delo s slovenskimi reprezentantkami, ki so uspešno prestale tudi testiranja ob prihodu na zbor v Laškem, teh je bilo le pet, je tako začasno prevzel pomočnik selektorja Salvador Kranjčič. Ta z reprezentantkami pili formo pred odhodom na prvenstvo stare celine, ki se bo po novih informacijah Evropske rokometne zveze v celoti igralo na Danskem v Herningu in Koldingu, saj je Norveška zaradi omejitev, povezanih z bojem proti novemu koronavirusu, odpovedala gostiteljstvo evropskega prvenstva rokometašic, ki bi ga od 3. do 20. decembra morala organizirati skupaj z Dansko.

"Glede na to, da se je zbralo tako malo igralk, smo zadeve malce prilagodili. Danes smo skupaj s trenerjem za fizično pripravo delali predvsem na individualni pripravljenosti. Verjamem, da bomo z današnjimi in jutrišnjimi prihodi nekaterih igralk že bolj kompletni in bo tudi delo na treningih veliko lažje, več časa pa bomo lahko posvetili tudi uigravanju. Kljub trenutnim okoliščinam verjamem, da se bomo dobro pripravili na evropsko prvenstvo," je ob odsotnosti Uroša Bregarja povedal Kranjčič.

Nova realnost

Slovenke se na evropsko prvenstvo pripravljajo v Laškem, kjer bivajo v t. i. mehurčku, stika z zunanjim svetom nimajo. Nekaj težav je slovenski reprezentanci povzročila tudi vrnitev igralk, ki igrajo na tujem, v domovino. "Celoten položaj je pač takšen, kot je, to je nova resničnost. Že na včerajšnjem zboru smo doživele veliko presenečenje, saj se nas je zbralo le pet. Prilagajamo se danim okoliščinam. Ves čas sem v stiku tudi z igralkami, ki še prihajajo v Slovenijo, in vse komaj čakajo, da začnemo delati. Upam, da bodo tudi vsi testi do konca negativni. Zagotovo nam je zdaj vsaj nekoliko lažje, saj vemo, da prvenstvo bo odigrano," je na novinarski konferenci povedala vratarka Branka Zec.

Slovenke bodo 3. decembra začele nastopati na EP. Foto: Sportida

Slovenska reprezentanca se bo v prvem delu v skupini A v Herningu pomerila s Francijo, Dansko in Črno goro. V skupini B bodo nastopile Rusija, Švedska, Španija in Češka, v skupini C Nizozemska, Madžarska, Srbija in Hrvaška, v skupini D pa Romunija, Norveška, Nemčija in Poljska.

Slovenske rokometašice so doslej šestkrat nastopile na zaključnem turnirju stare celine. Največji uspeh so dosegle na Madžarskem 2004, ko so zasedle deveto mesto. Dve leti pred tem so na svojem premiernem nastopu na Danskem zasedle deseto mesto. V Franciji 2018 so bile 13., na Švedskem 2016 14., na Švedskem 2006 ter na Danskem in Norveškem 2010 pa so zasedle zadnje, 16. mesto.

