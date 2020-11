Loka na zaostali tekmi gosti Mariborčane

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v vnaprej igrani tekmi 11. kroga v soboto v gosteh premagali Butan Plin Izolo z 39:21 in ostali pred Trimom, ki je v domači dvorani s 25:21 premagal Slovan. V Ribnici so slavili Mariborčani, novi dve točki pa sta vknjižila tudi Ormož in Slovenj Gradec. Petkova tekma med velenjskim Gorenjem in Koprom je zaradi zdravstvenih težav v koprski ekipi odpovedana. Ekipi še iščeta nov termin.

V Kopru so prejšnji torek potrdili tri okužbe z novim koronavirusom, na drugem testu, ki so ga koprski rokometaši opravili minuli vikend, pa so bili pozitivni še novi trije člani ekipe, so še sporočili iz velenjske ekipe.