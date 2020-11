Velenjčani brez težav opravili s Krko

Velenjčani, ki so prejšnji teden v zaostali tekmi že premagali Urbanscape Loko, so bili v tekmi z zadnjeuvrščeno Krko favoriti. A tudi trener velenjske zasedbe Zoran Jovičić je svoje igralce opozarjal, da morajo vsako tekmo vzeti resno.

V prvem delu dvoboja je bila Krka tudi precej enakovreden tekmec, izid pa tesen in gostje so nekajkrat tudi vodili. A po 20. minuti, ko so rokometaši Gorenja povedli z 10:8, so počasi vendarle začeli večati razliko in na odmor odšli s +5.

Te razlike nato gostom v nadaljevanju ni uspelo več zmanjšati. V uvodnih minutah drugega polčasa so bili sicer še blizu in približno na zaostanku s polčasa, potem pa so Velenjčani spet rahlo stopili na plin in v zadnjih 15 minutah je naskok narasel, največ na osem golov, ob koncu pa je domača zasedba slavila z 28:21.

Pri domačih so bili s po petimi goli najboljši Domen Tajnik, Kenan Pajt in Timotej Grmšek, pri gostih pa je prav tako pet golov dosegel Jaka Jakše.

Liga NLB, 9. krog: Sreda, 11. november:

Gorenje Velenje : Krka 28:21 (16:11) Petek, 13. november:

18.30 LL Grosist Slovan - Dobova Sobota, 14. november:

18.00 Celje Pivovarna Laško - Koper

19.00 Butan Plini Izola - Riko Ribnica

19.00 Maribor Branik - Jeruzalem Ormož

19.00 Ljubljana - Trimo Trebnje

19.00 Slovenj Gradec 2011 - Urbanscape Loka