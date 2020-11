Kopčani na zaostali tekmi slavili v Ribnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Reprezentančni premor številne ekipe v ligi NLB izkoriščajo za igranje zaostalih tekem lige NLB. V soboto sta tako zaostalo tekmo 5. kroga odigrali ekipi Rika Ribnice in Kopra. Zmagali so gostje z Obale in z Ribničani zamenjali mesta na lestvici.