Koronavirus: Slovenke priprave začenjajo brez selektorja, krimovk, Beganovićeve

V taboru Krima so v soboto potrdili eno okužbo, ekipa je v izolaciji, tako da bo deseterica Krima, tudi selektor Uroš Bregar, izpustila začetek priprav. Foto: Sportida

Danes se bo v Laškem na pripravah za evropsko prvenstvo zbrala ženska rokometna članska reprezentanca oziroma zgolj njen del. Razlog za to so okužbe z novim koronavirusom v ekipi Krima Mercatorja in Podravke Vegete. To pomeni, da bodo Slovenke priprave začele brez selektorja in zajetnega števila igralk.

Ljubljanski klub je v soboto prejel informacijo, da je test pri eni izmed igralk pozitiven. V tesnem stiku z njo je bilo vseh osem soigralk, ki so vabljene na priprave slovenske izbrane vrste. Te se iz preventivnih razlogov ne bodo udeležile nedeljskega zbora, temveč bodo v začetku tedna opravile dodatna testiranja na koronavirus. Na zboru bosta prav tako iz preventivnih razlogov manjkala selektor Uroš Bregar in trenerka vratark Branka Jovanović, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

V ponedeljek nova testiranja

Krimova deseterica bo v ponedeljek opravila novo testiranje na koronavirus. V primeru, da bodo rezultati negativni, se bodo s torkom pripravam izbrane vrste pridružili Bregar, Jovanovićeva in Nina Žabjek, ta je pred kratkim virusno okužbo že uspešno prebolela. Preostalih sedem igralk (Ema Abina, Tija Gomilar Zickero, Valentina Tina Klemenčič, Nataša Ljepoja, Maja Svetik, Maja Vojnovič in Hana Vučko) bo v sredo napotenih na novi test na koronavirus. Z negativnimi rezultati se bodo te igralke reprezentanci lahko pridružile v četrtek.

Foto: Nebojša Tejič/STA

Beganovićeva v samoizolaciji

Koronavirus jo je zagodel tudi hrvaški Podravki, za katero igra Aneja Beganović. Testi pred nedeljsko tekmo Lige prvakinj so potrdili več pozitivnih rezultatov, medtem ko je bil izvid slovenske reprezentantke negativen. Beganovićeva odhaja v samoizolacijo, v sredo pa jo čaka nov test na koronavirus. Če bo ta negativen, se bo pripravam pridružila v četrtek.

Krajnčič in Kovač bosta dočakala le peščico

Do prihoda Jovanovićeve in selektorja Bregarja na priprave bodo treningi potekali pod budnim očesom njegovega pomočnika Salvadorja Krajnčiča ter Gašperja Kovača, ta bo na tokratni akciji opravljal naloge trenerja za telesno pripravo. Na nedeljskem zboru bo prisotna le peščica igralk, saj bo večina tistih, ki igrajo za tuje klube, v Laško prispela v začetku novega tedna.

Na Bregarjevem seznamu je tudi Barbara Lazović. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Danci še čakajo na odgovor

Potem ko je pretekli ponedeljek od sogostiteljstva sklepnega turnirja stare celine odstopila Norveška, je danska rokometna zveza izrazila namero, da samostojno zagrize v organizacijski izziv. Ta za tekmovanje, ki je predvideno med 3. in 20. decembrom, še vedno čaka uradno odobritev tamkajšnje vlade in ministrstva za zdravje. Kot so sporočili na spletni strani danske rokometne zveze, se je odbor, zadolžen za izvedbo evropskega prvenstva, na nedeljskem zasedanju kljub temu odločil, da s polno paro nadaljuje priprave na izvedbo tekmovanja.

Slovenke v skupini A



Na prvenstvu stare celine bo nastopilo 16 reprezentanc. Slovenija bo uvodoma nastopala v skupini A, ki jo bo gostil Herning. V glavnem mestu istoimenskega okrožja se bo v petek, 4. decembra, ob 20.30 pomerila z gostiteljicami sklepnega turnirja, Dankami. V nedeljo sledi obračun s Francozinjami, v torek pa še s Črnogorkami. Obe tekmi se bosta začeli ob 18.15.

