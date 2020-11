Krimovke gostijo Madžarke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanska ekipa bo na krilih neodločenega izida v romunski prestolnici konec minulega tedna naskakovala drugo zmago v tej sezoni. Na prvem medsebojnem obračunu v Budimpešti je bila madžarski ekipi povsem enakovredna do 50. minute, v končnici dvoboja pa je močno popustila in klonila s 25:32.

Ljubljanska ekipa je na dosedanjih sedmih tekmah premagala nemški Bietigheim-Bissingen ter remizirala z ruskim Rostovom in Bukarešto, zmagovalka lige prvakinj v letih 2001 in 2003 pa je doživela tudi štiri poraze proti Bukarešti, Ferencvarosu, norveškemu Kristiansandu in francoskemu Metzu.