Usoda EP, na katerega so uvrščene tudi Slovenke, bo znana do konca tedna

Norveška je v ponedeljek odpovedala gostiteljstvo evropskega prvenstva, ki bi ga morala organizirati skupaj z Dansko med 3. in 20. decembrom letos. Za ta korak se je odločila zaradi omejitev in zdravstvenih ukrepov pri zajezitvi pandemije novega koronavirusa v državi.

"Evropska rokometna zveza zelo ceni hitro odzivnost danske rokometne zveze. Z našimi rokometnimi prijatelji na Danskem smo v stalnem stiku in bomo z razumevanjem podprli vsako njeno odločitev. Zavedamo se, da je 16 dni pred začetkom evropskega prvenstva zelo težko prevzeti vso odgovornost na svoja pleča, a smo veseli, da je danska rokometna zveza, ki premore ogromno izkušenj in je v preteklosti priredila že številna velika tekmovanja, izrazila pripravljenost, da organizira letošnji zaključni turnir," je v zvezi s tem dejal generalni sekretar EHF Martin Hausleitner.

Predsednik danske rokometne zveze Per Bertelsen je dodal, da je bilo po ponedeljkovi odpovedi Norveške opravljenih več pogovorov na organizacijski in politični ravni, glede na zapletene razmere pa bodo končno odločitev o tem sprejeli konec tega tedna.

"Od vseh naših sogovornikov smo prejeli besede podpore in razumevanja. Želeli smo si drugačnega scenarija in zaključnega turnirja na Danskem in Norveškem, a zadeve so se spremenile. V vsakem primeru bomo naredili vse, kar je v naši moči, da evropsko prvenstvo priredimo na Danskem," je dejal Bertelsen.

Nastop na zaključnem turnirju si je izborila tudi slovenska reprezentanca. V primeru, da bo danska zveza prevzela organizacijo EP, bo nastopila v skupini A. V njej so tudi rokometne velesile iz Francije, Danske in Črne gore. Skupino B tvorijo Rusija, Švedska, Španija in Češka, skupini C Nizozemska, Madžarska, Srbija in Hrvaška, skupino D pa Romunija, Norveška, Nemčija in Poljska.

Za Slovenijo bo znova zaigrala Barbara Lazović. Foto: Reuters

Selektor slovenske reprezentance Uroš Bregar je na priprave, ki se bodo pričele v nedeljo, 22. novembra, v Laškem povabil 20 igralk. Na njegovem seznamu sta tudi Barbara Lazović in Elizabeth Omoregie.

Poleg obeh omenjenih igralk Bukarešte je Bregar na svoj seznam uvrstil še vratarke Amro Pandžić (Kastamonu Belediyesi), Majo Vojnović (Krim Mercator) in Branko Zec (Waiblingen), krilne igralke Emo Abino, Tijo Gomilar Zickero, Majo Svetik (vse Krim Mercator) in Živo Čopi (Krka Novo mesto), zunanje igralke Ano Abino, Erin Novak (obe Krka Novo mesto), Nušo Fegic (Mlinotest Ajdovščina), Ano Gros (Brest), Tjašo Stanko (Metz), Hano Vučko, Nino Žabjek (obe Krim Mercator) in Nino Zulić (Kastamonu Belediyesi) ter krožne napadalke Anejo Beganović (Podravka), Valentino Klemenčič in Natašo Ljepojo (obe Krim Mercator).

Slovenske rokometašice so doslej šestkrat nastopile na zaključnem turnirju stare celine. Največji uspeh so dosegle na Madžarskem 2004, ko so zasedle deveto mesto. Dve leti pred tem so na svojem premiernem nastopu na Danskem zasedle deseto mesto. V Franciji 2018 so bile 13., na Švedskem 2016 14., na Švedskem 2006 ter na Danskem in Norveškem 2010 pa so zasedle zadnje, 16. mesto.

