Rokometna zvezdnika za odpoved svetovnega prvenstva

Rokometna zvezdnika Domagoj Duvnjak iz nemškega prvaka Kiela in Aron Palmarsson, ki skupaj s Slovenci Juretom Dolencem, Blažem Jancem in Domnom Makucem igra za Barcelono, menita, da bi bilo v trenutnih razmerah koronske krize treba odpovedati svetovno prvenstvo 2021. SP, na katerem bodo nastopili tudi Slovenci, bo na sporedu januarja v Egiptu.

"Menim, da je ta čas organizacija SP oziroma tekmovanje preveč nevarno," je v podcastu Kreis Ab dejal kapetan hrvaške reprezentance Duvnjak.

Še bolj jasen je bil Islandec Palmarsson, ki je odločno dejal: "SP bi bilo treba odpovedati. Res ne razumem, zakaj bi morali v teh nevarnih razmerah svetovne zdravstvene krize vsi leteti tja in igrati tekme," je dejal 30-letnik.

Duvnjak in Palmarsson se bosta v četrtek s svojima kluboma pomerila v ligi prvakov.

SP za rokometaše je na sporedu od 13. do 30. januarja prihodnje leto in je prvič razširjeno na 32 ekip. Slovenci bodo v skupinskem delu nastopili z Rusijo, Belorusijo in Južno Korejo.

V skupini A bodo igrali Nemčija, Madžarska, Urugvaj in Kapverdski otoki, v skupni B Španija, Tunizija, Brazilija in Poljska, v skupini C Hrvaška, Katar, Japonska in Angola, v skupini D Danska, Argentina, Bahrajn in Kongo, v skupini E Norveška, Avstrija, Francija in ZDA, v skupini F Portugalska, Alžirija, Islandija in Maroko, v skupini G Švedska, Egipt, Češka in Čile, v skupini H pa Slovenija, Belorusija, Južna Koreja in Rusija.

Slovenija je doslej osemkrat nastopila na svetovnih prvenstvih, najboljša je bila v Franciji 2017, kjer je pod vodstvom nekdanjega selektorja Veselina Vujovića osvojila odličje bronastega leska. V Španiji 2013 je pod selektorsko taktirko Borisa Denića zasedla četrto mesto.