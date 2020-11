Čile kot zadnji na rokometno SP 2021

Mednarodna rokometna zveza (IHF) je danes sporočila, da je Čile zadnji udeleženec moškega svetovnega prvenstva, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Egiptu. Na zaključnem turnirju bo nastopila tudi Slovenija, njene tekmice v skupinskem delu so Rusija, Belorusija in Južna Koreja.

Po prvotnem načrtu bi se Čile in Urugvaj za zadnjo vozovnico za SP morala pomeriti z dvema reprezentancama iz Srednje Amerike, a je bil ta turnir zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedan. IHF je nato - po pogovoru z južnoameriško zvezo - na zaključni turnir povabil Čile, prvič v zgodovini rokometa pa bo v Egiptu nastopilo 32 namesto dozdajšnjih 24 reprezentanc.

Pred kratkim so se "v interesu rokometa" brez boja na SP uvrstili tudi rokometaši ZDA.

V skupini A bodo igrali Nemčija, Madžarska, Urugvaj in Kapverdski otoki, v skupni B Španija, Tunizija, Brazilija in Poljska, v skupini C Hrvaška, Katar, Japonska in Angola, v skupini D Danska, Argentina, Bahrajn in Kongo, v skupini E Norveška, Avstrija, Francija in ZDA, v skupini F Portugalska, Alžirija, Islandija in Maroko, v skupini G Švedska, Egipt, Češka in Čile, v skupini H pa Slovenija, Belorusija, Južna Koreja in Rusija.

Slovenija je do zdaj osemkrat nastopila na svetovnih prvenstvih, najboljša je bila v Franciji leta 2017, ko je pod vodstvom nekdanjega selektorja Veselina Vujovića osvojila odličje bronastega leska. V Španiji leta 2013 je pod selektorsko taktirko Borisa Denića zasedla četrto mesto.