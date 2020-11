V težkih trenutkih pokazali veliko srce

Rokometašice Krima so že vrsto let najboljši ženski športni kolektiv v Sloveniji, poleg obvladanja rokometne žoge so v klubu slovenskih prvakinj zdaj še enkrat več dokazali, da imajo tudi veliko srce. Prisluhnili so tvorcem Botrstva v športu, združenega dobrodelnega projekta Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje in Olimpijskega komiteja, v katerega snovalci želijo združiti slovenske športne organizacije, zveze, klube, športnike, sponzorje in navijače, vse z željo, da bi pomagali čim več mladim športnikom iz socialno ogroženih okolij.

Pri slovenskih rokometnih prvakinjah bodo sredstva za Botrstvo v športu ob koncu leta 2020 zbirali z novim projektom z imenom Krimove dobre vile. Gre za zbirko certificiranih, ročno izdelanih plišastih punčk, ki so – tudi denar za izdelavo bo šel za projekte v okviru programov Botrstva – izdelane posebej za to dobrodelno akcijo. Nastanek vsake posamezne vile je trajal dobro uro.

Projekt Plemenitih virtualnih vstopnic

Kot so še sporočili iz kluba, je na voljo še 200 Krimovih dobrih vil, ki jih prek posebnega projekta Plemenitih virtualnih vstopnic RK Krim Mercator lahko do konca leta odkupijo navijači in podporniki najboljšega slovenskega ženskega kolektiva.

"Pri Botrstvu v športu gre za izvrstno idejo pomagati mladim športnikom in športnicam, ki živijo in trenirajo v težjih razmerah. Glede na to, kdo so idejni vodje projekta, sem prepričana o tem, da smo se odločili pravilno in ponosna na to, da smo skupaj z našima zvestima sponzorjema, podjetjema Mercator in BTC, ter našim partnerjem, agencijo Sportanzo, donirali sredstva v program Botrstva v športu ter prav tako dobrodelno pokrili stroške izdelave Krimovih dobrih vil. Zdaj računamo še na pomoč preostalih naših sponzorjev ter partnerjev in naših zvestih navijačev, ki se jim v koronski sezoni 2020/21 skušamo približati z dobrimi igrami v Ligi prvakinj ter našimi virtualnimi akcijami. Hvala vnaprej vsem za pomoč pri projektu Botrstvo v športu in delovanju naših mlajših kategorij. Obljubljam, da bomo tudi sredstva, zbrana zanje, uporabili za tista dekleta, ki bodo pomoč zares potrebovala," je povedala direktorica kluba Deja Ivanović.

