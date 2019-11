Celjanke zmagale v Kopru, Žalčanke v Velenju, Novomeščanke v Izoli ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V devetem krogu državnega prvenstva je ekipa Z'dežele danes ugnala Koper (21:23). Žalčanke so v soboto premagale Velenjčanke, Krka je slavila v Izoli, v nedeljo pa se je odvilo še srečanje med Ptujem in Litijo. V tesnem obračunu je za tri gole slavila slednja in se veselila sploh prve zmage v sezoni.