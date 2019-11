Krimovke želijo v drugi del prenesti štiri točke

Krimovke so v prejšnjem krogu prišle do pomembne gostujoče zmage pri Baniku na Češkem, ki jim je na široko odprla vrata proti drugemu delu. Slovenke v zadnjem krogu čaka še obračun s Švedinjami, ki so jih v prvi letošnji medsebojni tekmi že premagale, medtem ko Banik čaka misija nemogoče in boj z evropskim prvakom Györom na Madžarskem. V skupini D ima Györ maksimalnih deset točk, sledi Krim s štirimi, Sävehof in Banik pa jih imata po tri. V glavni del se prebijejo tri ekipe iz skupine.

Dobro tempiranje forme

"Izkazalo se je da smo dobro tempirali formo in da smo bili v prvem krogu še malo zeleni, zato smo tisto tekmo tudi izgubili (doma proti Baniku, op. STA). V nadaljevanju smo s pripravljalnim taborom, ki smo ga odigrali z japonsko reprezentanco, dvignili raven naše forme in jo proti Györu in Baniku zadržali," je o dozdajšnjem delu sezone povedal glavni trener Uroš Bregar.

Čeprav so Slovenke na prvi medsebojni tekmi proti Švedinjam zmagale, pa Bregar svari, da nedeljski uspeh ni samoumeven, saj so v klubu glavni cilj sezone v ligi prvakinj - uvrstitev v drugi del tekmovanja - že izpolnili.

"V nadaljevanju smo s pripravljalnim taborom, ki smo ga odigrali z japonsko reprezentanco, dvignili raven naše forme in jo proti Györu in Baniku zadržali," pravi Uroš Bregar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Možnosti so 50:50

"Kljub temu, da smo zmagali na Švedskem, to ne pomeni, da bomo doma prišli do lahke zmage, možnosti do 50:50. Sävehof prav tako izkazuje neko mladost in neobremenjenost. Verjamem, da bo ta tekma odraz naše mladosti in bomo imeli nekaj težav, glede na to, če ne bo čudežev, da smo že v drugem delu. Strah me je, da se bodo igralke zadovoljile z uvrstitvijo naprej, čeprav bi bilo veliko lepše, če bi nesli naprej štiri točke," meni Bregar.

Krim je pričakovano izgubil obe tekmi z Györom, a na gostovanju odigral odličen prvi polčas, s Čehinjami ima polovičen izkupiček, s Švedinjami pa za zdaj eno zmago. "To ni mala stvar, da smo s to ekipo, s srčnostjo in z borbenostjo punc spisali dobro zgodbo, ki pa je ne bi rad končal s porazom. Težko bo, ker bomo oboji nekako razbremenjeni, a verjamem, da bodo glave na pravem mestu in da bo zmaga ostala doma. Je pa prvič, odkar sem trener, tako, da igramo bolje na gostovanjih kot doma," pravi Bregar.

"Za nami je odličen vikend, z zmago smo si praktično že zagotovili napredovanje in izpolnili zastavljeni cilj, a bilo bi škoda, če bi se s tem zadovoljili." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Bilo bi škoda, če bi se s tem zadovoljili"

Nedeljski uspeh si želi tudi kapetanka Polona Barič. "Za nami je odličen vikend, z zmago smo si praktično že zagotovili napredovanje in izpolnili zastavljeni cilj, a bilo bi škoda, če bi se s tem zadovoljili. Če zmagamo in nesemo naprej štiri točke, nam bo potem v nadaljevanju lažje in bo to boljša popotnica za kosanje z večjimi ekipami. Upamo na prvo domačo zmago letos, da z njo razveselimo domače navijače," pravi Baričeva. Proti skupini C, s katero se bodo krimovke križale v drugem delu, se je Baričeva že ozrla, a opozarja, da je treba najprej v nedeljo zmagati, potem pa računati naprej.

Tekmo proti Sävehofu bosta sodila francoska sodnika Said Bounouara in Sami Khalid.

