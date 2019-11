Krimovke z zmago na stežaj odprle vrata napredovanja

Krimovke so na Češkem vknjižile pomembno zmago in naredili velik korak v smeri napredovanja v glavni del tekmovanja.

Rokometašice Krima Mercatorja so v 5. krogu lige prvakinj na gostovanju z 31:26 premagale Banik Most in si z zmago na stežaj odprle vrata v glavni del tekmovanja. V tega napredujejo prve tri ekipe skupine, v kateri Krimovke zdaj zasedajo drugo mesto. V zadnjem krogu se bodo pomerile s tretjim Savehofom, medtem ko bo Banik igral z vodilnim Györom, ki ima po petih tekmah stoodstotni izkupiček.

Rokometašice Krima so na Češkem dosegle prvi zadetek in vodstva od takrat niso izpustile iz rok. V prvem polčasu so varovanke Uroša Bregarja vodile največ za tri, na polčas so se odpravile z vodstvom s 14.12, v drugem vodile tudi za sedem, na koncu pa zmagale s petimi zadetki razlike.

Krimovke so z drugo zmago naredile velik korak k napredovanju v glavni del tekmovanja, saj imajo pred zadnjim krogom na drugem mestu štiri točke. V zadnjem krogu se bodo udarile s Sävehofom, ki je pri treh točkah in so ga Slovenke letos že premagale. Na zadnjem mestu je Banik, ki ga v zadnjem krogu čaka vodilni Györ, ki si je s polnim izkupičkom desetih točk že zagotovil napredovanje.

Na prvi tekmi petega kroga je Metz ugnal Podravko, za katero je Tjaša Stanko dosegla štiri gole.

