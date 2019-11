Krim na Češko predčasno rešit kožo

Krim je po štirih krogih z dvema točkama na zadnjem mestu skupine D, v kateri vodi Györ s polnim izkupičkom osmih točk in si je že zagotovil napredovanje (tako kot iz drugih skupin Metz, Bukarešta, Rostov-Don, Brest in Budućnost), Sävehof in Banik pa imata po tri točke. Naloga proti Baniku je torej jasna, zmaga bi pomenila velik korak k preboju v glavni del, kamor gredo tri najboljše iz skupine. Optimizem v Krimu izvira tudi z zadnjih dveh tekem proti evropskemu prvaku Györu, na katerih so Ljubljančanke pokazale dobro igro v večjem delu tekem, a na koncu obe pričakovano izgubile.

"Proti Györu smo igrali zelo dobro, ampak to ne pomeni nič, če ne zmagamo. Zagotovo si želimo že proti Mostu rešiti kožo, če ne, jo bomo morali reševati na zadnji tekmi (proti Sävehofu doma; op. STA). Glede na to, da imamo tisto tekmo doma, dekleta ne smejo biti pod pritiskom. Želimo si ponoviti dobro igro iz Györa in jo še nadgraditi. Zagotovo bo najbolj pomembno vračanje v obrambo," poudarja strateg Krima Uroš Bregar.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Težave Varagićeve in Snopove

Ta dodaja, da kljub Banikovemu padcu forme previdnost ne bo odveč. "Njihovo največje orožje je še vedno protinapad in izvajanje hitrega centra. Če se bomo dobro vračali v obrambo, se lahko nadejamo dobrega rezultata, če pa se bo ponovila zgodba s prve tekme, ko so iz teh faz igre Čehinje zadele 16-krat, pa se nam ne piše nič dobrega," opozarja Bregar, ki ima v ekipi nekaj zdravstvenih težav z Aljo Varagić in Julijo Snopovo.

Dodatna naloga Krima bo tudi natančno zaključevanje napadov. "Na prvi tekmi (poraz z 29:31; op. STA) smo namreč zgrešili enajst 'stoodstotnih' priložnosti le v drugem polčasu. Tako da bo največja ovira njihova vratarka Dominika Müllnerova, ki zbira veliko obramb. Zato moramo biti natančni in je ne 'razbraniti'," še pravi Bregar.

Polona Barič pa si želi stopnjevanje ritma, ki so ga pokazale na zadnjih tekmah. "Cilj pa je isti, naša naloga je, da se hitro vračamo v obrambo, saj one gojijo hiter način igre. Če nam to ne bo uspelo, se nam ne piše dobro. Toda mislim, da smo dobro pripravljene, vemo, kaj nas čaka in verjamem, da bomo tudi v zaključku napada odigrale bolje," meni Baričeva.

