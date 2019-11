Evropske prvakinje tudi v drugo boljše od Krima

Krimovke so se tudi na Madžarskem, podobno kot na prvi tekmi na Kodeljevem (21:33), dolgo upirale precej izkušenejši madžarski zasedbi (ob polčasu je bilo 13:13), ki pa je na koncu vendarle slavila zanesljivo, z 31:26.

Poročilo s tekme:

Najboljša strelka zasedbe Uroša Bregarja je bila Alja Varagić s petimi goli, Marianna Rebicova in Polona Barić sta jih dodali vsaka po štiri, pri gostiteljicah pa je sedemkrat zadela Norvežanka Stine Bredal Oftedal, Čehinja Jana Knedlikova je bila natančna petkrat, po štirikrat pa še Brazilka Eduarda Idalina Amorim Taleska in Francozinja Estelle Nze Minko.

RESULT: A great effort from @RKKrim but #GyőriAudiETOKC ultimately take the points and with them a place in the #deloehfcl main round 💪 #deloehfcl #ehfcl #GYOKRI pic.twitter.com/vT8fzC1a3C