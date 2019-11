Dober odpor Krima na Madžarskem, na koncu nov poraz

Ljubljančanke, ki so v prejšnjem krogu doma sicer izgubile proti Györu za 12 zadetkov, a se večji del tekme dobro kosale s favoritom za novo končno zmago, so na Madžarskem pokazale še lepši obraz. Tokrat so slovenske prvakinje držale korak z madžarsko ekipo praktično celo tekmo, odločilen korak k pričakovani zmagi so gostiteljice naredile v zadnjih desetih minutah.

Dober odpor v prvem polčasu

Ljubljančanke so se tako kot v Ljubljani na prvi medsebojni tekmi odlično upirale favoriziranim Madžarkam. Te so sicer silovito začele, po izenačenju na 2:2 so dosegle pet zaporednih golov, kar je gostje prisililo k minuti odmora. Ta je očitno zalegla.

Po zaostanku s 3:8 so krimovke namreč odgovorile z enako mero, dosegle pet zadetkov zapovrstjo in prišle na 8:8. Nato so z golom 17-letne Valentine Klemenčič celo povedle, do konca polčasa pa je nato sledil "mrtvi tek", ekipi sta na glavni odmor šli poravnani na 13.

V drugem domačinke prevladale

Tudi v nadaljevanju so igralke Krima dihale za ovratnik domače ekipe, ki je sicer povedal za tri zadetke, a so bile potem gostje ves čas blizu. V 47. minuti pa je Bregar zahteval novo minuto odmora, potem ko je Györ spet pobegnil za tri zadetke (24:21).

Kmalu za tem je Bregar znova poklical igralke na posvet po dveh zaporednih golih Stine Oftedal, po katerih so domače vodile za štiri zadetke. Ko pa je Jana Knedlikova v 54. minuti zadela za 28:23, je bil zmagovalec odločen. Najvišja prednost je sicer znašala šest zadetkov.

Pri domačih, ki s stoodstotnim izkupičkom vodijo v skupini D, je bila najboljša strelka Oftedalova s sedmimi goli, pri Krimu, ki ima doslej eno zmago in je zadnji, pa jih je Alja Varagić prispevala pet.

Györ : Krim Mercator 31:26 (13:13) Audi Arena Györ, gledalcev 5250, sodnika: Eršov in Pavljukov (oba Rusija). Györ: Oftedal 7 (1), Knedlikova 5, Amorim 4, Nze Minko 4, Bodi 2, Hansen 2, Bulatović 2, Brattset 2, Fodor 1, Leynaud, Görbicz 2 (2), Edwige, Kurtović, Faluvegi, Kiss. Krim: Varagić 5, Rebičova 4, Barič 4 (1), van Kreij 3, Klemenčič 3, Snopova 2, Žabjek 2, Jurič 1, Ljepoja 1, Kojić 1, Vojnović, Polajnar Vešligaj, Mamić, Vučko, Klobučar, Abina. Sedemmetrovke: Györ 5 (3), Krim 3 (1). Izključitve: Györ 2, Krim 10 minut. Rdeči karton: /.

