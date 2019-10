Visok poraz krimovk z evropskimi prvakinjami

Rokometašice Krima Mercatorja so na tretji tekmi lige prvakinj na Kodeljevem visoko izgubile z aktualnim prvakom Evrope in tudi letos prvim favoritom, madžarskim Györijem. Gostje so slavile s 33:21.

Gostje po vodstvu z 1:0 tega nikoli niso več spustile iz rok. V prvem polčasu so vodile največ za pet zadetkov, ob odmoru so slovenske prvakinje zaostajale za štiri (9:13), na začetku drugega polčasa prišle na tri, nato pa so rokometašice Györa stopile na plin in višale prednost do konca, ko je ta znašala kar 12 zadetkov.

Pri Madžarkah je bila s sedmimi zadetki najbolj razpoložena Eduarde Amorim, pri krimovkah sta bili s po petimi zadetki najboljši Alja Varagić in Nina Zulić.

Izbranke Uroša Bregarja bodo v 4. krogu 2. novembra gostovale pri branilcu naslova na Madžarskem.

Fotogalerija s tekme (Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

1 / 23 2 / 23 3 / 23 4 / 23 5 / 23 6 / 23 7 / 23 8 / 23 9 / 23 10 / 23 11 / 23 12 / 23 13 / 23 14 / 23 15 / 23 16 / 23 17 / 23 18 / 23 19 / 23 20 / 23 21 / 23 22 / 23 23 / 23

Skupina D, 3. krog:

Lestvica:

Skupina A, 3. krog:

Lestvica:

Skupina B, 3. krog:

Lestvica:

Skupina C, 3. krog:

Lestvica:

Preberite še: