Krimovke na Švedskem do pomembne zmage

Rokometašice Krim Mercatorja so na gostovanju na Švedskem dosegle prvo zmage v tej sezoni lige prvakinj. Po domačem porazu proti češkemu Baniku, so danes vknjižile pomembno zmago s 25:21 (13:10) proti švedskemu Sävehofu.

Slovenske rokometne prvakinje so v Skandinaviji "nevtralizirale" uvodni domači poraz proti češkemu Baniku in osvojile prvi par točk v skupinskem delu najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini. Ljubljanske rokometašice so sijajno odprle obračun v predmestju drugega največjega švedskega mesta. Lepo zalogo v zadetkih so držale vse do 28. minute, ko so se jim švedske prvakinje približale na gol zaostanka (9:10), a krimovke so v končnici prvega polčasa naredile delni izid 3:1 ter se po golih Polone Barič, Ane Kojić in Alje Varagić na veliki odmor podale s prednostjo treh golov (13:10).

V ljubljanski ekipi je bila najbolj učinkovita Nina Zulić s petimi goli. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Izbranke ljubljanskega trenerja Uroša Bregarja so tudi v začetku drugega polčasa imele škarje in platno v svojih rokah ter bile vselej za korak pred gostiteljicami, ki so se nekajkrat približale, a je slovenske prvakinje reševala vratarka Maja Vojnović, ki je zbrala kar 15 obramb.

V ljubljanski ekipi je bila najbolj učinkovita Nina Zulić s petimi goli. Polona Barič, Alja Varagić, Mariana Rebičova in Valentina Klemenčič so prispevale po štiri gole.

Grosova z Brestom do nove zmage

V petek sta se Bukarešta in Rostov-Don razšla z remijem (23:23), slovenska reprezentantka Elizabeth Omoregie je za Bukarešto dosegla štiri zadetke. Dan kasneje je enak dosežek uspel Ani Gros ob visoki zmagi Bresta nad Ramnicu Valceo.

