Krim v nedeljo pri Sävehofu po prvi par točk

Sävehof je na uvodu lige prvakinj gostoval pri madžarskemu Györu in pričakovano vpisal poraz (23:35). Tokratne nasprotnice krimovk so v Ljubljani nazadnje gostovale oktobra 2016, tigrice so na Kodeljevem slavile zmago z 32:29, teden dni kasneje so bile v Partille Areni uspešnejše Švedinje (26:24).

"Imamo težave s poškodbami"

"Po analizi zadnje tekme je jasno, da rezultat ni uspešen. V drugem polčasu smo zapravili deset čistih priložnosti, kar je na takšnih tekmah zagotovo preveč, tudi vratarke niso imele svojega dne. Edina razpoložena je bila Alja Varagić, ki je odigrala res dobro tekmo, a tudi njej so v zadnjih minutah pošle moči. Imamo težave s poškodbami, upam, da bo Julija Snopova nared za drugo tekmo. Še vedno manjka Nataša Ljepoja, zato iščemo rotacijo v obrambi in napadu. Na položaju krožne napadalke igra Nina Žabjek, katere primarno mesto je na srednjem zunanjem položaju," se je na prvo tekmo in kadrovske težave ozrl trener Krima Uroš Bregar.

Trener Krima Mercatorja Uroš Bregar: "Po analizi zadnje tekme je jasno, da rezultat ni uspešen." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Sävehof je zelo kakovostna ekipa, njena zunanja linija je spoštovanja vredna. Igra značilen skandinavski rokomet, igralke iz obrambe hitro prehajajo na hiter center, zato bo ključna naša uspešnost v obrambi," je o naslednjemu tekmecu Ljubljančank dejal Bregar.

"Ključna bo obramba"

Tudi kapetanka Polona Barič se je z obžalovanjem spomnila tekme z Banikom, hkrati pa verjame, da obračun ni bilo tako slab.

"Vemo, da nismo igrale preveč slabo, imele smo lepe akcije in priložnosti, ki pa jih žal nismo izkoristile. Bilo je preveč zgrešenih strelov in na tak način tekme ne moraš dobiti. Veseli me, da smo žalost hitro postavile na stran, analizirale smo, kaj smo storile narobe, zdaj pa so vse misli usmerjene v naslednjo tekmo. Ne bo nam lahko, obe ekipi si bosta želeli zmage, ki jo močno potrebujemo. Vemo, da je skandinavski rokomet privlačen, hiter. Analizirale smo nasprotnice, držati se moramo dogovora in zaustaviti njihove ključne igralke. Ključna bo obramba in če bomo uspešne v napadu, lahko ciljamo na zmago tudi v gosteh," je prepričana Baričeva.

