Madžarke pričakovano pretrd oreh za Krimovke

Slovenski predstavnik v ligi prvakinj je imel tokrat pred seboj misijo nemogoče, saj je v Ljubljani gostoval v zadnjih letih najboljši klub v Evropi. Ta ima tudi letos najvišje cilje, medtem ko pri Krimu računajo "le" na preboj v drugi del tekmovanja.

Za izpolnitev tega cilja so povsem v igri, saj so domači poraz proti Baniku Mostu nevtralizirale z zmago na Švedskem proti Sävehofu. Tokrat so večji del tekme sicer pustile dober vtis, a kakovostna razlika je bila lepo vidna, posledično pa je bila na koncu temu primerna visoka zmaga vodilne ekipe skupine D.

V lepo polni dvorani na Kodeljevem so Madžarke prevzele pričakovano pobudo takoj od začetka dvoboja. Hitro so povedle s 3:0, Krimu pa prvi zadetek dovolile šele v osmi minuti, ko je Valentina Klemenčič znižala na 1:3.

Eduarda Amorim je bila najbolj razpoložena pri zmagovalkah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zatem so se Ljubljančanke Györu približale tudi na zgolj zadetek (3:4), a so ugledne tekmice imele vse bolj ali manj pod nadzorom, na krilih odlične Eduarde Amorim, ki je v prvem delu dosegla pet golov, tudi prvič povedle za pet zadetkov, in sicer v 19. minuti. Podobno prednost so zadržale do konca polčasa.

Tudi v nadaljevanju je dogajanje potekalo po podobnem scenariju, Madžarke so držale prednosti štirih, petih zadetkov, prvič pa so za šest oziroma sedem pobegnile v 41. in 42. minuti po novih zadetkih Amorimove.

Zmagovalec je bil tako odločen precej pred zadnjo sireno, posebej še po povišanju vodstva tudi na devet zadetkov (25:16) v 45. minuti. Najvišja razlika je sicer znašala končnih 12 golov (33:21).

Pri domačih sta bili s po petimi zadetki najboljši Alja Varagić in Nina Zulić, mlada 17-letna Klemenčičeva pa je dosegla štiri gole. Pri gostjah je Amorimova zbrala sedem, Estelle Nze Minko pa šest zadetkov.

Krim Mercator : Györ 21:33 (9:13) Dvorana Kodeljevo, sodnici: Christidi in Papamattheou (obe Grčija). Krim Mercator: van Kreij 1, Barič 3, Cerovak 2, Klemenčič 4, Vojnović, Polajnar Vešligaj, Zulić 5, Kojić 1, Varagić 5, Mamić, Vučko, Snopova, Jurič, Bon Brzin, Abina, Žabjek.

Györ: Amorim 7, Leynaud, Oftedal 4, Edwige 1, Fodor 1, Kurtović 1, Nze Minko 6, Knedlikova 1, Bulatović 2, Bodi 1, Faluvegi 1, Puhalak 1, Brattset 2, Kiss, Hansen 5.

Sedemmetrovke: Krim Mercator 4 (2), Györ 3 (2).

Izključitve: Krim Mercator 6, Györ 4 minute.

Rdeči karton: /.

