Vračajo se z dvema velikima točkama

Rokometašice Krima Mercatorja so v 5. krogu lige prvakinj v Chomutovu premagale Banik Most z 31:26 (14:12) in si praktično zagotovile drugi del tekmovanja. Zadnjo tekmo v skupini D bodo krimovke igrale v nedeljo, ko bodo gostile Sävehof.

Slovenske prvakinje so na Češko potovale po zmago, ki bi jim na široko odprla vrata proti drugemu delu. To so proti ekipi, ki jih je presenetila na domačem terenu in slavila z 31:29, tudi dosegle. Zdaj Krim čaka le še obračun s Švedinjami, ki so pred Slovenkami že pokleknile v tej sezoni, medtem ko Banik čaka misija nemogoče in boj z evropskim prvakom Györom na Madžarskem. V skupini ima Györ maksimalnih deset točk, sledi Krim s štirimi, Sävehof in Banik pa jih imata po tri. V glavni del se prebijejo tri ekipe iz skupine.

Izbranke Uroša Bregarja so tekmo dobro začele in hitro povedle s 4:1, tudi po zaslugi dveh zadetkov Ane Kojić. Sledile pa so dokaj mešane minute vse do konca polčasa, saj so si gostje, pri katerih je bila v napadu razpoložena Nina Zulić (v prvem polčasu šest zadetkov), večkrat priigrale tri zadetke prednosti, a tudi zavoljo napak in premalo natančnih zaključkov nikakor niso mogle pobegniti. Domačinkam so dovoljevale, da so ostajale v igri, saj so se vsakič približale na zgolj zadetek minusa. Na glavni odmor pa so šle Ljubljančanke z dvema goloma prednosti.

Z desetimi zadetki je bila najbolj razpoložena Nina Zulić. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Krimovke so dokaj odločno vstopile tudi v drugi polčas in v 36. minuti je krožna napadalka Nataša Ljepoja svojo ekipo prvič popeljala do štirih golov naskoka. Ista igralka je ob dobri igri v obrambi Krima v teh trenutkih poskrbela še za vodstvo z 19:14, ko pa je Alja Varagić s sedmih metrov v 47. minuti zadela za 23:17, je bila tako želena zmaga zelo blizu. Prav Varagićeva pa je takoj zatem tudi končala tekmo, saj je z roko v obrambi šla v glavo tekmici in dobila rdeči karton.

Kljub izključitvi najboljše Krimove strelke v tej sezoni pa se to na igrišču ni preveč poznalo, gostje so dobro pazile na orožja češke ekipe, ki je delala precej napak, obenem pa znale v napadu izkoriščati svoje priložnosti. Tako je Zulićeva, ki je znala zadevati v pravih trenutkih, v 51. minuti še povečala prednost Krima na 26:19, to pa je bil dovolj velik kapital za novi točki. Največja razlika je bila pri izidu 31:24.

Najboljša igralka Krima je bila prav Zulićeva z desetimi goli, pri domačih pa jih je Dominika Zachova dosegla osem.

Banik Most : Krim Mercator 26:31 (12:14) Arena Rocknet, gledalcev 1500, sodnici: Christiansen in Hesseldal Hansen (obe Danska).

Banik Most: Šustkova 4, Jungova, Bezpalcova, Šipova, Mikulčik 4, A. Kostelna 2 (2), Müllnerova, Eksteinova, Manakova, Dvorakova 2, Polakova, Borovska, K. Kostelna 4, Zachova 8 (1), Striškova 1, Mikulaškova 1.

Krim Mercator: Kojić 3, Rebičova 1, van Kreij 2, Barič 6 (4), Klemenčič, Vojnović, Zulić 10, Ljepoja 4, Varagić 5 (2), Mamić, Vučko, Jurič, Bon Brzin, Klobučar, Abina, Žabjek.

Sedemmetrovke: Banik Most 4 (3), Krim Mercator 6 (6).

Izključitve: Banik Most 12, Krim Mercator 8 minut.

Rdeči karton: Varagić (48.).

