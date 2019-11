Ajdovke ostajajo neporažene, visoki zmagi Celjank in Novomeščank

V osmem krogu rokometnega državnega prvenstva za ženske so rokometašice iz Ajdovščine v petek doma visoko premagale Koprčanke (30:21) in ostale neporažene, Velenjčanke pa so za gol ugnale Litijo. V soboto so do visokih zmag prišle Celjanke in Novomeščanke. Prve so za 16 zadetkov premagale Izolanke, druge pa za 18 zadnji Ptuj.