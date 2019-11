Slovenke zgodaj na prizorišče SP, kjer jih čakajo tri pripravljalne tekme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po zboru v Mariboru bodo 19. novembra odletele proti Tokiu, kjer bodo ob treningih in sila pomembnem prilagajanju na drugačne razmere in časovno razliko odigrale tri pripravljalne tekme, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

Domačinke, Brazilke, Francozinje ...

Tekmice Slovenk bodo ob gostiteljicah svetovnega prvenstva na pripravljalnem turnirju, ki bo potekal na prizorišču prihodnjih poletnih olimpijskih iger, še reprezentantke Brazilije in Francije.

"Po opravljeni aklimatizaciji in omenjenih pripravljalnih dvobojih bodo naše rokometašice štiri dni posvetile treningom, dan pred začetno tekmo SP proti Nizozemski pa se iz Tokia odpravile v več kot 1000 km oddaljeno mesto Kumamoto ter tam v večernih urah spoznale dvorano, v kateri se bodo skušale prebiti med tri najboljše v skupini ter s tem v drugi del tekmovanja najboljših reprezentanc sveta," so sporočili z RZS.

Slovenke bodo pred odhodom na Japonsko imele še novinarsko konferenco, ki bo v ponedeljek, 18. novembra, v Mariboru. Na SP se bodo v skupini A po vrsti pomerile z Nizozemsko, Norveško, Angolo, Kubo in Srbijo.

Slovenijo bodo na SP zastopale: Branka Zec (Frisch auf Goppingen/vratarka), Amra Pandžić (Kastamonu Belediyesi/vratarka), Maja Vojnovič (Krim Mercator/vratarka), Polona Barič (Krim Mercator/levo krilo), Maja Svetik (Mlinotest Ajdovščina/levo krilo), Tjaša Stanko (Podravka Vegeta/leva zunanja), Ana Abina (Krka/leva zunanja), Nina Zulič (Krim Mercator/srednja zunanja), Hana Vučko (Krim Mercator/zunanja), Nina Žabjek (Krim Mercator/srednja zunanja), Anika Strnad (Zelene doline Žalec/zunanja), Ana Gros (Brest/desna zunanja), Alja Varagić (Krim Mercator/desno krilo/desna zunanja), Aneja Beganović (Nantes/krožna napadalka), Teja Ferfolja (Paok/krožna napadalka), Nataša Ljepoja (Krim Mercator/krožna napadalka), Tina Valentina Klemenčič (Krim Mercator/krožna napadalka).

Spored pripravljalnih tekem (Tokio): - četrtek, 21. november:

13.15 Japonska - Slovenija - sobota, 23. november:

09.30 Slovenija - Brazilija - nedelja, 24. november:

12.00 Slovenija - Francija

Spored tekem svetovnega prvenstva v skupini A (Kumamoto): - sobota, 30. november:

10.00 Slovenija - Nizozemska - ponedeljek, 2. december:

12.30 Slovenija - Norveška - torek, 3. december:

10.00 Slovenija - Angola - četrtek, 5. december:

07.00 Slovenija - Kuba - petek, 6. december:

07.00 Slovenija - Srbija

