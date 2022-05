Lahko Celjanke presenetijo Krimovke?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ekipi Krima Mercatorja in Z'dežele se bosta v torek srečali še zadnjič v tej sezoni. Celjanke so bile v petek doma zelo blizu zmagi, Krimovke so bile na koncu boljše le za gol (28:27). Novi dve točki bi izbranke Miše Marinček vrnile na drugo mesto lestvice 1. ženske rokometne lige.