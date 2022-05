Selektor ženske reprezentance bo vodil tudi Krim Mercator

Krimovke so letos prišle že do 27. naslova slovenskih državnih prvakinj, pod vodstvom nekdanje igralke tega kluba, Natalije Derepasko, pa so se letos v ligi prvakinj prebile do četrtfinala.

V naslednji sezoni bo Derepaskovo na trenerskem stolčku zamenjal selektor Adžić.

Preberite še: