Dolgotrajnega čakanja je skoraj konec, cilj le eden

Slovenski rokometaši bodo v nedeljo prestali krstni nastop v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu 2022, ki ga bosta gostili Slovaška in Madžarska. Prvi slovenski nasprotnik bo Turčija, ki je na prvem kvalifikacijskem obračunu dodobra namučila Nizozemsko. "Z naše strani ne bo podcenjevanja, na njih se bomo dobro pripravili. Pričakujem zmago, a ta cilj bomo izpolnili le z resno in zavzeto igro," je prepričan selektor Ljubomir Vranješ.

Slovenski rokometaši bodo v nedeljo prvič po 26. maju stopili na igrišče. Takrat so se Slovenci prvič po sprostitvi ukrepov zaradi koronavirusa zbrali na lažjem treningu v dvorani na Kodeljevem. Koronavirus pa je izbrancem Ljubomirja Vranješa odnesel tudi prvo preizkušnjo v boju za evropsko prvenstvo, saj bi se morali v četrtek v Zlatorogu zoperstaviti Poljakom, ki pa so imeli v zadnjem obdobju ogromno težav z okužbami. Evropska rokometna zveza (EHF) je zato ugodila prošnji poljske reprezentance in tekmo prestavila za nedoločen čas.

Slovenci so se nazadnje zbrali 26. maja na Kodeljevem. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Dodatne dni izkoristili za pripravo

Slovenci so dodatne dni v Zrečah tako izkoristili za pripravo na nedeljski obračun. "Z opravljenim delom sem zadovoljen. Vadili smo dobro in intenzivno, razmere za delo v Zrečah so zares vrhunske. Je nekaj neznank, nekateri igralci so malce 'zarjaveli', saj že dolgo časa niso okusili tekmovalnega ritma. Morda je zato odpadla tekma proti Poljski pozitivna stvar," je pred obračunom uvodoma dejal Vranješ, ki je s svojo četo pripravljen na gostovanje v Turčiji.

Vranješ pred Turčijo:

"Analiza o Turkih je narejena. Igrajo dober rokomet, kar so dokazali na nedavni tekmi proti Nizozemski. Z naše strani ne bo podcenjevanja, na njih se bomo dobro pripravili. Pričakujem zmago, a ta cilj bomo izpolnili le ob naši resni in zavzeti predstavi," je prepričan Vranješ.

Jure Dolenec bo nosil kapetanski trak. Foto: Reuters

Kapetan Jure Dolenec je na današnji "konferenci na daljavo" poudaril, da je v zadnjih desetih letih vzdušje znotraj reprezentance vselej na izjemno visoki ravni, tako je tudi v tem kvalifikacijskem ciklusu. "Je nekaj novih igralcev in povratnikov, od teh je trenutno prisoten le Dragan Gajić, medtem ko manjkata brata Staš in Sebastian Skube. Za novince je to nova izkušnja, a vsi so željni dokazovanja. Mislim, da smo najmočnejša reprezentanca v naši skupini, a to bomo morali dokazati na vsaki tekmi," je dejal desni zunanji igralec Barcelone.

Turki so za razliko svojo prvo tekmo v kvalifikacijah že odigrali. V Amsterdamu so po dobri predstavi po dramatični končnici le za gol izgubili proti Nizozemski. "Turki so me presenetili. Nisem pričakoval takega razpleta in tako tesnega izida, prepričan sem bil, da bodo Nizozemci, ki smo jih v zadnjem obdobju dobro spoznali in z njimi odigrali nekaj tekem, zanesljivo zmagali. A Turki so se zelo izkazali, predvsem v prvem polčasu, ko so vodili že za šest golov. Na koncu so jih malenkosti ločile od točke ali dveh," je še dejal slovenski kapetan.

Janc pričakuje, da bodo Slovenci pokazali pravo igro. Foto: Reuters

Da pred Slovenci ni povsem preprosta naloga, je prepričan tudi Blaž Janc. "Gre za zelo dobro reprezentanco. Zanjo igra tudi moj nekdanji soigralec na Poljskem Doruk Pehlivan, izjemno močan je tudi krožni napadalec Mehmet Demirezen. Menim, da z njimi ne bi smeli imeti večjih težav, a le pod pogojem, da mi pokažemo svojo pravo igro," je prepričan eden najboljših slovenskih rokometašev.

Kvalifikacije v skupini 5 se bodo za Slovenijo nadaljevale v začetku januarja, ko bosta tik pred odhodom na svetovno prvenstvo v Egiptu na sporedu obračuna z Nizozemci. Povratni tekmi s Poljaki in Turki sta predvideni konec aprila oziroma v začetku maja prihodnje leto.

