Začel se je boj za mesta na EP, Slovenci prvič na delu v nedeljo

Začele so se rokometne kvalifikacije za evropsko moško prvenstvo, ki ga bosta leta 2022 gostili Madžarska in Slovaška. Slovenska izbrana vrsta bi se morala v četrtek v Celju pomeriti s Poljsko, a je tekma zaradi več pozitivnih testov na novi koronavirus v poljskem taboru prestavljena. Slovenci bodo tako kvalifikacije začeli v nedeljo v Turčiji. Zaradi covid-19 so morali prestaviti skoraj polovico obračunov 1. kroga. V slovenski skupini so Nizozemci za zadetek premagali Turke.